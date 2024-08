Εκ νέου απειλές κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Σε επικήδειο, που εκφώνησε μια εβδομάδα μετά τις δολοφονίες του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη και του στρατιωτικού διοικητή της Χεζμπολάχ, Φουάντ Σουκρ, στη Βηρυτό, ο Νασράλα ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ έχει δίκιο να φοβάται μια επίθεση από το Ιράν και τον «άξονα της αντίστασης».

«Το Ισραήλ δεν είναι πλέον η ανίκητη δύναμη, που κέρδισε τους μεγαλύτερους αραβικούς στρατούς σε προηγούμενους πολέμους, καθώς σήμερα πρέπει να βασίζεται στην υποστήριξη των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και ορισμένων αραβικών χωρών για να αμυνθεί έναντι μιας αναμενόμενης ιρανικής επίθεσης», ανέφερε ο Νασράλα.

Είπε επίσης ότι «το Ισραήλ κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να αποτρέψει την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους» και κάλεσε τα μέλη του «άξονα αντίστασης» να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τη Γάζα παρά τις «δυσκολίες και τις θυσίες».

«Ο ισραηλινός κίνδυνος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με το να θάβουμε τα κεφάλια μας στην άμμο, γιατί ο εχθρός δεν έχει κόκκινες γραμμές», υπογράμμισε και τόνισε πως «η αντίδρασή μας θα είναι ισχυρή και αποτελεσματική».

Όπως διεμήνυσε, η σιιτική οργάνωση στοχεύει τώρα να χτυπήσει νέες ισραηλινές θέσεις, «βαθύτερα στη χώρα».

Απευθυνόμενος στο Ισραήλ, που σκότωσε τον ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ, Φουάντ Σουκρ, ο Νασράλα απείλησε ότι οι τελευταίες επιχειρήσεις της οργάνωσης «δεν έχουν καμία σχέση με τα αντίποινα του που υποσχεθήκαμε, τα οποία δεν έχουν έρθει ακόμη».

Αναφερόμενος περισσότερο στον θάνατο του Σουκρ, παραδέχτηκε ότι η οργάνωσή του υπέστη μεγάλη απώλεια, διαμηνύοντας ωστόσο ότι «αυτό δεν μας αποδυναμώνει ούτε μας κλονίζει».

«Δεν θα επιτρέψουμε στον Νετανιάχου και τους Σιωνιστές να νικήσουν την αντίσταση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη», διεμήνυσε ο Νασράλα.

«Οι Σιωνιστές θέλουν να σχηματιστεί ένα εβραϊκό κράτος στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας. Δεν τους νοιάζει αν ζουν Παλαιστίνιοι εκεί», υποστήριξε. Και πρόσθεσε: «Όλοι πρέπει να καταλάβουν τον μεγάλο κίνδυνο των εγκληματιών Σιωνιστών».

Λίγο πριν την ομιλία του Νασράλα πολεμικά ισραηλινά αεροσκάφη έσπασαν το φράγμα του ήχου ενώ πετούσαν πάνω από τη Βηρυτό. Ο Νασράλα είπε ότι οι IDF το έκαναν για να τρομάξουν όσους είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την τελετή μνήμης, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή «μικροπρεπή».

Μάρτυρες ανέφεραν στα διεθνή Μέσα ότι μπορούσαν να δουν τα μαχητικά με γυμνό μάτι, ενώ ο ήχος που άκουσαν ήταν ο δυνατότερος που έχουν ακούσει εδώ και πολλά χρόνια.

Επίσης, πηγή ασφαλείας δήλωσε ότι τα ισραηλινά αεροσκάφη πετούσαν «σε πολύ χαμηλό ύψος», ενώ δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου σημείωσαν ότι τα παράθυρα έτριζαν κατά τη διάρκεια της έντονης ηχητικής έκρηξης.

Breaking

Loudest sonic boom I have ever heard in the past few weeks over Beirut. Jets were right above us in downtown Beirut

This is what we saw pic.twitter.com/rkMU4umbG6

— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) August 6, 2024