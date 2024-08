Δεκάδες μέλη των Χαρεντί, των υπερορθόδοξων Εβραίων, εισέβαλαν στο στρατολογικό γραφείο του ισραηλινού στρατού για να διαμαρτυρηθούν για την επιστράτευση σπουδαστών των Γεσίβα, κατά τις πρώτες μέρες εφαρμογής της υποχρεωτικής στράτευσης υπερσυντηρητικών Εβραίων σπουδαστών ταλμουδικών σχολών.

Δεκάδες υπερορθόδοξοι εξτρεμιστές διαδηλωτές εισέβαλαν στη στρατιωτική βάση, πηδώντας πάνω από τον φράχτη για να προσπαθήσουν να αποτρέψουν τη στράτευση σπουδαστών των Γεσίβα.

Πλάνα που προβλήθηκαν από το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 δείχνουν ότι η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, με διαδηλωτές να συγκρούονται με δυνάμεις ασφαλείας.

Ultra-Orthodox Haredi Jews stormed an army camp in Tel Hashomer near Tel Aviv in protest against the recruitment of some members of their community. pic.twitter.com/yYsuH01RZW

