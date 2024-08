Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο, στο οποίο απαθανατίζεται ο Τόμας Τσεκόν να κοιμάται δίπλα σε ένα παγκάκι στο πάρκο του Ολυμπιακού Χωριού.

Ο Ιταλός χρυσός Ολυμπιονίκης στα 100 μέτρα ύπτιο, που έχει εκφράσει την δυσαρέσκειά του για τις εγκαταστάσεις, φαίνεται πως επέλεξε να κοιμηθεί έξω λόγω της ζέστης, του θορύβου και της έλλειψης κλιματισμού στα καταλύματα που φιλοξενούν τους κορυφαίους αθλητές του κόσμου.

Ο Τσεκόν τις προηγούμενες μέρες εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις συνθήκες του Χωριού, τις οποίες και χαρακτήρισε «υποδεέστερες».

«Δεν υπάρχει κλιματισμός, κάνει ζέστη, το φαγητό είναι κακό. Πολλοί αθλητές μετακινούνται για αυτόν τον λόγο: δεν είναι άλλοθι ή δικαιολογία, είναι η πραγματικότητα που ίσως δεν γνωρίζουν όλοι», είπε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Είμαι απογοητευμένος που δεν μπήκα στον τελικό, αλλά ήμουν πολύ κουρασμένος. Είναι δύσκολο να κοιμηθείς τόσο τη νύχτα όσο και το απόγευμα. Συνήθως, όταν είμαι στο σπίτι, κοιμάμαι πάντα το απόγευμα. Εδώ πραγματικά παλεύω ανάμεσα στη ζέστη και το θόρυβο».

Μια φωτογραφία τον απαθανάτισε κουλουριασμένο σε μια λευκή πετσέτα κάτω από ένα δέντρο δίπλα σε ένα παγκάκι, μια έντονη αντίθεση με τις προσδοκίες που υπάρχουν για τη στέγαση των Ολυμπιονικών.

Ο Σαουδάραβας κωπηλάτης, Χουσεΐν Αλιρέζα, ήταν αυτός που εντόπισε τον Τσεκόν να κοιμάται και μοιράστηκε την εικόνα στα social media, σημειώνοντας ως τοποθεσία τους χώρους του Ολυμπιακού Χωριού.

Italy’s Swimmer, Thomas Ceccon sleeping outside because he was fed up with no A/C in the Olympic village. Bro, got his rest and locked🥇 pic.twitter.com/YIjjG3lwFo

— Del Walker 🇵🇸 (@TheCartelDel) August 4, 2024