Το Ocean Viking, το πλοίο-ασθενοφόρο της SOS Méditerranée, διέσωσε 196 ανθρώπους, ανάμεσά τους 9 ασυνόδευτους ανήλικους και γυναίκα, χθες Τρίτη το πρωί, κατά τη διάρκεια δυο επιχειρήσεων ανοικτά της Λιβύης, ανακοίνωσε η ΜΚΟ.

«Στην πλειονότητά τους, οι διασωθέντες είναι υπήκοοι Μπανγκλαντές, Πακιστάν, Αιγύπτου και Σουδάν», ανέφερε η Μεσόγειος SOS, η οποία έχει έδρα τη Μασσαλία (νότια Γαλλία).

Οι διασώσεις έγιναν σε δυο χρόνους, στην περιοχή έρευνας και διάσωσης της Λιβύης. Σε πρώτη φάση, διασώθηκαν μετανάστες που επέβαιναν σε «υπερφορτωμένη ξύλινη βάρκα», 96 άνθρωποι, και λίγο αργότερα αυτοί που επέβαιναν σε δεύτερο υπερφορτωμένο πλεούμενο, άλλοι 100 άνθρωποι, διευκρίνισε η οργάνωση.

Στο οπτικό υλικό που δημοσιοποίησε η ΜΚΟ μέσω X, διακρίνεται βάρκα που μεταφέρει μεγάλο αριθμό μεταναστών, που φορούν πορτοκαλί σωσίβια.

This morning, #OceanViking rescued two overcrowded wooden boats in the Libyan Search and Rescue Region after being spotted from the bridge. Among survivors are 9 unaccompanied minors.

There are now 196 people onboard being taken care of by the teams of @sosmedintl & @ifrc. pic.twitter.com/DyXGskmqql

— SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) July 30, 2024