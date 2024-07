Δείτε live

Ο Ισμαήλ Χανίγια, επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς και υπεύθυνος για τις διαπραγματεύσεις κατάπαυσης πυρός, σκοτώθηκε από ισραηλινό χτύπημα στο σπίτι του στην Τεχεράνη, όπου βρισκόταν για την ορκωμοσία του νέου προέδρου της χώρας.

Το Ισραήλ δεν έχει προβεί σε καμία επίσημη ανακοίνωση αλλά υπουργοί της κυβέρνηση πανηγυρίζουν στα social media.

Η Χαμάς ανακοίνωσε τη δολοφονία η οποία όπως είπε δεν θα μείνει αναπάντητη. Της δολοφονίας του Χανίγια είχε προηγηθεί η απόπειρα δολοφονίας ηγέτη της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, και εκφράζονται φόβοι για ευρύτερη κλιμάκωση μιας και η δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς έγινε σε ιρανικό έδαφος.

Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά και καταδικάζει τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στο Ιράν, δήλωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι το περιστατικό θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω περιφερειακή αστάθεια.

Δημοσιογράφος των New York Times δήλωσε στο X ότι Ιρανοί αξιωματούχοι βρίσκονται «σε απόλυτο σοκ» για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς. Σύμφωνα με τις πηγές, η δολοφονία είναι ένα «τεράστιο πλήγμα στη φήμη του Ιράν» σε μια εποχή που η χώρα προσπαθεί να προβάλει την ισχύ της στην περιοχή.

Iranian officials are in utter shock over assassination of Haniyah, sources say, because it also delivers a huge blow to Iran’s security reputation at a time it wants to project power in the region. State tv blamed Israel.

— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) July 31, 2024