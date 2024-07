Ο Ερντογάν ξαναγράφει την ιστορία του Κυπριακού - Τι περιέχουν οι 93 σελίδες του προπαγανδιστικού βιβλίου

Η τουρκική προεδρία συνεχίζει τις προσπάθειες για να πείσει τη διεθνή κοινότητα ως προς την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού. Η προσπάθεια αυτή έλαβε σάρκα και οστά με την έκδοση του προπαγανδιστικού βιβλίου «Ποιος φταίει; Η σημερινή μέρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ξεχωριστή από το παρελθόν», το οποίο διήγειται εκ νέου την ιστορία της Κύπρου, θέλοντας να αλλάξει το ιστορικό αφήγημα και να επιρρίψει τις ευθύνες στους Ελληνοκύπριους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Cyprus Times, πρόκειται για την αναδημοσίευση ενός συγγράμματος που είχε εκδοθεί από την τουρκική κυβέρνηση το 1974 στα γαλλικά. Η νέα έκδοση των 93 σελίδων κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες στα τουρκικά και τα αγγλικά, με αφορμή τη συμπλήρωση των 50 ετών από την εισβολή του Αττίλα. Βέβαια, το βάρος του τουρκικού αφηγήματος δεν πέφτει στο 1974, αλλά στα γεγονότα που έγιναν τη δεκαεταία του ’60.

Στόχος η στρέβλωση των γεγονότων

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μία προσπάθεια προώθησης της αναγνώρισης του παράνομου μορφώματος στη διεθνή κοινότητα. Θέλουν να δείξουν ότι οι Ελληνοκύπριοι δεν θέλουν να μοιραστούν το νησία, αλλά και ότι οι Τουρκοκύπριοι που βρίσκονται εκεί κινδύνευουν. Μάλιστα, το σύγγραμμα αναφέρεται σε υποτιθέμενη σημερινή επιδίωξη της ελληνοκυπριακής πλευράς για ένωση με την Ελλάδα. Ταυτόχρονα κατηγορεί την ελληνοκυπριακή πλευρά για προπαγάνδα.

Ακόμη, η Άγκυρα κάνει μία προσπάθεια να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Ότι η τουρκική εισβολή έγινε για την προστασία των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι σε αντίθετη περίπτωση θα εξαλείφονταν. Στις σελίδες του βιβλίου δημοσιεύονται σκληρές εικόνες, με πτώματα, τις οποίες επιλέγουμε για ευνόητους να μην αναδημοσιεύουμε. Κάποιες αμφιβόλου γνησιότητας και κάποιες από πραγματικά γεγονότα τα οποία παρουσιάζονται διαφορετικά. Όπως το έγκλημα στη μπανιέρα, τα ματωμένα Χριστούγεννα του 1963. Παραλείποντας το γεγονός πως επρόκειτο για παιδοκτονία από γιατρό του τουρκικού στρατού.

Το πρόλογο υπογράφει ο Ερντογάν

Την κατάσταση περιγράφει ο Τούρκος Πρόεδρος, ο οποίος υπογράφει τον πρόλογο της έκδοσης. Ο Ερντογάν γράφει ότι «η τεκμηρίωση και η εξήγηση του ιστορικού υπόβαθρου που διαμορφώθηκε από διάφορες εθνοτικές και πολιτικές εντάσεις, γεωπολιτικά συμφέροντα και διεθνείς παρεμβάσεις σε όλη την ιστορία και η κατανόηση της κοινωνιολογικής υφής του νησιού είναι απαραίτητα για τη συμβολή στη λύση».

Ακόμη, αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως το βιβλίο αναφέρεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Τούρκος Πρόεδρος θυμήθηκε την ύπαρξη τους για να αναφέρει ότι δεν προβλέπουν αγνόηση των Τουρκοκυπρίων. Και έχει δίκαιο καθώς ως οντότητα οι Τουρκοκύπριοι αναγνωρίζονται, σε πλήρη αντίθεση με το ψευδοκράτος.

Ο Ερντογάν διαστρεβλώνει την ιστορία της Κύπρου

Τι ανέφερε ο Αλτούν για το βιβλίο

Ο διευθυντής επικοινωνίας της Τουρκίας εξέφρασε την Κυριακή την ελπίδα ότι το βιβλίο «Ποιος φταίει; Today Cannot Be Considered Apart from the Past», το οποίο διερευνά την ιστορία του Κυπριακού ζητήματος, θα τύχει καλής υποδοχής.

Σε δήλωσή του στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Fahrettin Altun ανέφερε: «Το βιβλίο «Ποιος φταίει; Today Cannot Be Considered Apart from the Past’, το οποίο ρίχνει φως στις εθνοτικές και πολιτικές εντάσεις στο νησί της Κύπρου από τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα.

Περιέχει ντοκουμέντα και προτείνει την αναφορά στο παρελθόν για την κατανόηση των σημερινών προβλημάτων. Εκδόθηκε στα τουρκικά και στα αγγλικά από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας μας. Ελπίζω ότι αυτό το πολύτιμο βιβλίο, το οποίο πιστεύουμε ότι θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της πραγματικής ιστορίας των Τουρκοκυπρίων παγκοσμίως, θα είναι ευοίωνο».

Η περίληψη του βιβλίου

Το Anadolu δημοσίευσε σε σχετικό άρθρο, τη περίληψη του βιβλίου που αναφέρει: «Το νησί της Κύπρου έχει βυθιστεί σε μια διαμάχη δεκαετιών μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, παρά μια σειρά διπλωματικών προσπαθειών για την επίτευξη μιας συνολικής διευθέτησης. Οι εθνοτικές επιθέσεις που ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ανάγκασαν τους Τουρκοκύπριους να αποσυρθούν σε θύλακες για την ασφάλειά τους.

Το 1974, ένα ελληνοκυπριακό πραξικόπημα με στόχο την προσάρτηση του νησιού από την Ελλάδα οδήγησε στη στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας ως εγγυήτρια δύναμη για την προστασία των Τουρκοκυπρίων από τις διώξεις και τη βία. Ως αποτέλεσμα, η ΤΔΒΚ ιδρύθηκε το 1983. Η 20η Ιουλίου, η επέτειος της επιχείρησης, γιορτάζεται κάθε χρόνο στην ΤΔΒΚ ως Ημέρα Ειρήνης και Ελευθερίας.

Η ελληνοκυπριακή διοίκηση έγινε δεκτή στην ΕΕ το 2004 και την ίδια χρονιά οι Ελληνοκύπριοι ματαίωσαν ένα σχέδιο του ΟΗΕ για τον τερματισμό της μακροχρόνιας διαμάχης. Η Τουρκική Δημοκρατία υποστηρίζει πλήρως μια λύση δύο κρατών στο νησί της Κύπρου, βασισμένη στην κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς.»