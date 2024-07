Ο ηγέτης των σιιτών ανταρτών Χούθι της Υεμένης απείλησε σήμερα ότι το υεμενίτικο κίνημα θα προβεί σε αντίποινα για τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Χοντέιντα της Υεμένης, δήλωσε ο ηγέτης της οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν σε τηλεοπτική ομιλία του σήμερα.

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν στρατιωτικούς στόχους των Χούθι κοντά στο λιμάνι της Χοντέιντα το Σάββατο, σκοτώνοντας τουλάχιστον εννέα ανθρώπους και τραυματίζοντας 87, μια ημέρα μετά την επίθεση των Χούθι με drone στο Τελ Αβίβ, που άφησε έναν νεκρό.

«Τα αντίποινα είναι αναπόφευκτα», προειδοποίησε ο Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούθι.

A #Houthi response to Israeli airstrikes near #Yemen’s #Hodeidah is coming, the Iran-backed group’s leader declares in a televised speech.https://t.co/1XXvIkDY0r

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 25, 2024