Εκτός από την επίσημη καμπάνια των Ρεπουμπλικάνων ενάντια στην Κάμαλα Χάρις, που βρίθει υποτιμητικών χαρακτηρισμών, μια άλλη, πολύ πιο βρώμικη, εκστρατεία λάσπης, καταστρώνεται από τα… διαδικτυακά υπόγεια.

Από την Κυριακή το βράδυ, ελάχιστα δευτερόλεπτα αφού ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε τη στήριξή του στην Κάμαλα Χάρις ως υποψήφιας προέδρου, εξαπολύθηκε ένας «οχετός» χυδαίων σχολίων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Μάλιστα εκτός από τις (δυστυχώς συνηθισμένες πλέον) ρατσιστικές και σεξουαλικές προσβολές εις βάρος της αντιπροέδρου των ΗΠΑ, επιστρατεύθηκε και η δημοφιλής πρακτική της μονταζιέρας. Στην περίπτωσή μας πρόκειται για την αθάνατη μέθοδο του φωτομοντάζ, που όχι μόνο έχει επιβιώσει, αλλά έχει εξελιχθεί στην εποχή του ΑΙ.

This digitally-altered image of Kamala Harris posing alongside Jeffrey Epstein is being shared in the wake of Joe Biden’s endorsement of her as the new Democratic nominee.

The real image, captured in 2015, shows Harris posing with her husband Douglas Emhoff. pic.twitter.com/aQtYoK90Ke

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) July 21, 2024

Στο διαδίκτυο κυκλοφόρησε εκ νέου μια φωτογραφία της Κάμαλα Χάρις με τον διαβόητο «προαγωγό της ελίτ» Τζέφρι Επστάιν – ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019 προτού δικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα και εμπορία.

Ωστόσο, η φωτογραφία αυτή είναι αποτέλεσμα φωτομοντάζ, με την εικόνα του Έπσταϊν να έχει επικολληθεί σε αυτή του συζύγου της αντιπροέδρου, Ντάγκλας Έμχοφ. Το ψέμα αυτό «ξεσκεπάστηκε» ήδη από το ΒΒC, μαζί με άλλα ψευδή και κακόβουλα σχόλια.

Σεξιστικά και ρατσιστικά fake news

Σε αυτό το κλίμα , πολλοί από το συντηρητικό πολιτικό στρατόπεδο άρχισαν να γράφουν ότι η Χάρις «έφτασε στην κορυφή» της αμερικανικής πολιτικής χάρη σε σεξουαλικές χάρες, αναφερόμενοι στη σύντομη σχέση της με τον πρώην δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, Γουίλι Μπράουν.

Άλλοι είπαν ότι οφείλει την πολιτική της καριέρα από το γεγονός ότι είναι στην πραγματικότητα άντρας.

«Είναι σημαντικό να ονομάσουμε αυτή τη ρητορική και τα ψέματα σε αυτό που είναι: μια προσπάθεια να υποτιμηθεί το έργο μιας ισχυρής γυναίκας, απλώς λόγω του φύλου της, της καταγωγής της και του χρώματος του δέρματός της», κατήγγειλε η Νίνα Γιάνκοβιτς, συνιδρύτρια του American Sunlight Project, που καταπολεμά την παραπληροφόρηση.

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων εκλογών, του 2020, η Γιάνκοβιτς ηγήθηκε μιας μελέτης που έδειξε ότι 13 γυναίκες πολιτικοί είχαν γίνει στόχος περισσότερων από 336.000 κομματιών περιεχομένου σχετικά με παραπληροφόρηση ή προσβολές με βάση το φύλο.

Το 78% αυτών των επιθέσεων στόχευαν τότε την Χάρις.

Τη στοχοποιούν για το χρώμα του δέρματός της

Αυτές οι επιθέσεις δεν περιορίζονται σε σεξιστικές νύξεις. Χρήστες του διαδικτύου λένει ότι η αντιπρόεδρος, γεννημένη στις ΗΠΑ, δεν μπορεί να είναι υποψήφια επειδή και οι δύο γονείς ήρθαν στις ΗΠΑ ως μετανάστες, ενώ άλλοι την κατηγορούν ότι «μεγαλοποιεί» την εθνική της καταγωγή με την ελπίδα να κερδίσει πολιτικό αβαντάζ.

Στις τοπικές και εθνικές εκλογές του 2020, υποψήφιοι εθνοτικών μειονοτήτων είχαν διπλάσιες πιθανότητες να γίνουν στόχοι εκστρατειών παραπληροφόρησης από άλλους υποψήφιους, σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου για τη Δημοκρατία και την Τεχνολογία με έδρα την Ουάσιγκτον.

Είχαν επίσης τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να γίνουν στόχος βίας από τους λευκούς υποψήφιους.

Παραπληροφόρηση με βάση το φύλο

Η παραπληροφόρηση με βάση το φύλο -ψευδείς ή παραπλανητικές ρητορικές με βάση το φύλο- είναι κοινή πραγματικότητα για πολλές γυναίκες πολιτικούς σε όλο τον κόσμο, με αυτές τις επιθέσεις να στοχεύουν στη σπίλωση της φήμης τους, στην καταστροφή της αξιοπιστίας και της καριέρας τους.

Οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές, που θα διεξαχθούν στις 5 Νοεμβρίου, δίνουν παραδοσιακά αφορμή για πολυάριθμες εκστρατείες παραπληροφόρησης. Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, ερευνητές αναμένουν τέτοιου είδους επιθέσεις κατά της Χάρις να εκτοξευτούν.

Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, πλέον ευρέως προσβάσιμες και ικανές να παράγουν ψεύτικες, υπερρεαλιστικές εικόνες, απειλούν να διαταράξουν περαιτέρω την εκστρατεία, ιδιαίτερα στην πλατφόρμα Χ, ιδιοκτησίας του Ίλον Μασκ που χρηματοδοτεί την εκστρατεία για την επανεκλογή Τραμπ.

Αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης έχει μειώσει σημαντικά την εποπτεία του περιεχομένου του και επέτρεψε σε λογαριασμούς που είναι γνωστοί για το ρόλο τους στη διάδοση ψευδούς περιεχομένου να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα.

«Θα πρέπει να περιμένουμε όλο το φάσμα της παραπληροφόρησης», προειδοποίησε ο Ρόναλντ Ντέιμπερτ, διευθυντής ερευνών στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, που κυμαίνονται από «ερασιτεχνικές παραγωγές» έως «υψηλά οργανωμένες επιχειρήσεις επιρροής, που ορισμένες φορές υποστηρίζονται από ξένες δυνάμεις».