Ολυμπιακοί Αγώνες: Χάνει πιθανότατα την πρεμιέρα ο Κέβιν Ντουράντ

Τις υπηρεσίες του Κέβιν Ντουράντ αναμένεται να στερηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην πρεμιέρα του ομίλου τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού απέναντι στη Σερβία (28/7, 18:15).

Ο «ΚD» δεν είναι ακόμα έτοιμος, αφού όπως μετέφερε το ESPN συναντήθηκε με τον Ομοσπονδιακό προπονητή, Στιβ Κερ, και του ζήτησε λίγο χρόνο παραπάνω, με τον τεχνικό των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς να μην αρνείται στον σούπερ σταρ των Φοίνιξ Σανς.

Ο Ντουράντ πάντως προπονείται κανονικά και μοιάζει θέμα ημερών να μπορέσει να βρεθεί κανονικά στη 12άδα των ΗΠΑ για τις επόμενες αναμετρήσεις των ομίλων και φυσικά για τα νοκ άουτ που θα κρίνου σε ποια θέση θα τερματίσει η ομάδα.

Kevin Durant is likely to miss Team USA’s opening game in the Olympics against Serbia, per @WindhorstESPN.

Steve Kerr met with Durant yesterday mutually deciding more time is needed recovering from a lingering calf strain.

Team USA opens group play on Sunday at 11:15 a.m. ET. pic.twitter.com/OhUsTco0Ea

