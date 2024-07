Σε άλλο επίπεδο κινείται πια η καμπάνια των Δημοκρατικών για τις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου 2024, μετά την απόσυρση του Τζο Μπάιντεν και την ανακοίνωση την διεκδίκησης του χρίσματος του Δημοκρατικού κόμματος από την Κάμαλα Χάρις.

Ο λογαριασμός στην πλατφόρμα X για την επίσημη καμπάνια του προέδρου «Biden-Harris HQ» μετονομάστηκε σε «KamalaHQ» λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της απόσυρσης του Τζο Μπάιντεν από την κούρσα. Εκτός από όνομα όμως άλλαξε ύφος, στίλ και… ψηφοφόρους προσεγγίζοντας νεότερες ηλικίες και ιδίως την Gen Z.

The Biden campaign’s official account, Biden-Harris HQ, has officially rebranded to Kamala HQ with a ‘brat’ theme. pic.twitter.com/xy4FhdE5h7

Σύμφωνα με το USA Today News, η υποστήριξη του Μπάιντεν στην Χάρις και η επικοινωνιακή στρατηγική μέσω Διαδικτύου μπορούν να λειτουργούν υπέρ της, καθώς η πλατφόρμα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Act Blue συγκέντρωσης κεφαλαίων ανέφερε ότι μόνο την Κυριακή είχαν συγκεντρωθεί σχεδόν 50 εκατ. δολάρια μετά την έναρξη της εκστρατείας της Χάρις, ημέρα με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση χρημάτων μέχρι στιγμής για το 2024.

VIDEO: @KamalaHarris marching into greet supporters to the tune of Sheila E’s “Glamorous Life” ahead of tonight’s LJ dinner in Des Moines, IA

Begins remarks saying we are “knee deep in Iowa… we’re in it to win it” pic.twitter.com/Cea5rK1cLx

