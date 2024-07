Οι ηγέτες των χωρών που είναι στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, ήταν οι πρώτοι που σχολίασαν την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να αποχωρήσει από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Στις αναρτήσεις τους τονίζουν το έργο του προέδρου των ΗΠΑ, αλλά και το πόσο δύσκολη ήταν η απόφαση που έλαβε ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ ευχαρίστησε τον Μπάιντεν για τη «φιλία και τη σταθερή υποστήριξή του προς τον ισραηλινό λαό» ενώ τον χαρακτήρισε «πραγματικό σύμμαχο του εβραϊκού λαού».

I want to extend my heartfelt thanks to @POTUS Joe Biden for his friendship and steadfast support for the Israeli people over his decades long career. As the first US President to visit Israel in wartime, as a recipient of the Israeli Presidential Medal of Honor, and as a true… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) July 21, 2024

Στις «δύσκολες αποφάσεις χάρη στις οποίες η Πολωνία, η Αμερική και ο κόσμος είναι ασφαλέστεροι και η δημοκρατία ισχυρότερη», αναφέρεται ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ στη δική του ανάρτηση και σημειώνει ότι «Γνωρίζω ότι κι εσείς καθοδηγηθήκατε από τα ίδια κίνητρα όταν ανακοινώσατε την τελική σας απόφαση, πιθανότατα την πιο δύσκολη», γράφει ακόμη.

Dear President @JoeBiden. You’ve taken many difficult decisions thanks to which Poland, America and the world are safer, and democracy stronger. I know you were driven by the same motivations when announcing your final decision. Probably the most difficult one in your life. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 21, 2024

Τον σεβασμό τους στον πρόεδρο των ΗΠΑ εξέφρασαν και Γερμανοί πολιτικοί.

Joe #Biden hat mehr als fünf Jahrzehnte lang dem amerikanischen Volk gedient. Seine heutige Entscheidung verdient größten Respekt. (FM) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) July 21, 2024

«Υπηρέτησε τον αμερικανικό λαό για περισσότερες από πέντε δεκαετίες. Η σημερινή απόφασή του αξίζει τον μεγαλύτερο σεβασμό», έγραψε ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς

Joe Biden hat als Präsident seinem Land auf beeindruckende Art und Weise gedient. Und er tut es auch mit diesem Schritt. Mein größter Respekt! https://t.co/KXF8MU9dbE — Ricarda Lang (@Ricarda_Lang) July 21, 2024

Στο ο ίδιο πλαίσιο με τους Χριστιανοδημοκράτες κινήθηκε το σχόλιο της αρχηγού των Πρασίνων Ρικάρντα Λανγκ. «Ο Τζο Μπάιντεν υπηρέτησε τη χώρα του με αξιοθαύμαστο τρόπο ως πρόεδρος. Και το κάνει και με αυτό το βήμα. (Έχει) τον απόλυτο σεβασμό μου!», δήλωσε.

His visit last year will long be remembered as a powerful & joyous celebration of our relationship with the US This has no doubt been the toughest of calls, but one done, as ever, with dignity & class. I know that the people of Ireland will wish President Biden the very best 2/2 pic.twitter.com/r8gCbfekRn — Micheál Martin (@MichealMartinTD) July 21, 2024

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας Μάικλ Μάρτιν αντέδρασε δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν στο νησί. Δηλώνει ότι άκουσε την είδηση της απόσυρσής του «με θλίψη και θαυμασμό», περιγράφοντας τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ ως «σταθερό φίλο της Ιρλανδίας» που παρείχε «ανεκτίμητη υποστήριξη για την ειρήνη και την ευημερία σε αυτό το νησί».

«Η περσινή του επίσκεψη θα μείνει για καιρό στη μνήμη μας ως μια ισχυρή απόδειξη της στενής μας σχέσης με τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε. «Η απόφαση (σ.σ. της απόσυρσης) ήταν αναμφίβολα δύσκολη, αλλά έγινε, όπως πάντα, με αξιοπρέπεια και φινέτσα. Ξέρω ότι ο λαός της Ιρλανδίας θα ευχηθεί στον Πρόεδρο Μπάιντεν τα καλύτερα», καταλήγει ο υπ. Εξωτερικών της Ιρλανδίας.