Mystery Trips: θα τολμούσατε ένα ταξίδι στο άγνωστο;

Η προετοιµασία ενός ταξιδιού δεν είναι πάντα µια εύκολη υπόθεση, δεδοµένου ότι πρέπει να κλείσετε πτήσεις, να βρείτε το κατάλληλο ξενοδοχείο, να προγραµµατίσετε τον χρόνο σας σε ένα ξένο µέρος. Κι ενώ µερικοί είναι control freaks και αγαπούν τον προγραµµατισµό αποδράσεων για όλους τους παραπάνω λόγους, οι ταξιδιώτες µε πιο ελεύθερο πνεύµα δεν τους βρίσκουν και τόσο ελκυστικούς. Αυτοί, καθώς είναι πιο ανοιχτοί στο απρόβλεπτο, µπορεί να δοκιµάσουν ακόµα και κάτι πιο τολµηρό, όπως είναι η νέα ταξιδιωτική εµπειρία που εξαλείφει εντελώς το στάδιο του προγραµµατισµού. Μιλάµε για τα mystery trips ή, αλλιώς, ταξίδια έκπληξη. Σε ένα τέτοιο ταξίδι, ο τελικός προορισµός δεν αποκαλύπτεται µέχρι την ηµέρα της αναχώρησης.

Τι είναι το Mystery Travel;

Η ιδέα πίσω από τα mystery trips, ίσως, να µην είναι τόσο νέα, καθώς συµβαίνει συχνά σε ταξίδια µε φίλους και συγγενείς, παρότι ο προορισµός είναι γνωστός, ένα άτοµο να αναλαµβάνει όλες τις λεπτοµέρειες. Σε ένα mystery travel, όµως, ο προορισµός θα σας αποκαλυφθεί την ηµέρα του ταξιδιού. Τα εξειδικευµένα γραφεία θα σχεδιάσουν ειδικά για εσάς ένα ταξίδι-έκπληξη, αφού πρώτα δηλώσετε τις προτιµήσεις σας και το µπάτζετ που διαθέτετε. Το µυστήριο που καλύπτει τις διαδικασίες ανεβάζει το σασπένς στα ύψη.

ΕΚΠΛΗΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ | ISTOCK

Η νέα αυτή τάση «ταΐζει» την επιθυµία του ταξιδιώτη για περιπέτεια, ενώ σίγουρα δίνει αφορµή για πολλές και διασκεδαστικές συζητήσεις: «Σας έχω πει για εκείνη τη φορά που προσγειώθηκε το αεροπλάνο και έµαθα ότι βρίσκοµαι στο Μεξικό;» Η γοητεία ενός τέτοιου ταξιδιού βρίσκεται στην απλότητά του. Αντί να ξοδεύουµε χρόνο και ενέργεια προσπαθώντας να οργανώσουµε µια σειρά από ταξιδιωτικές λεπτοµέρειες, µπορούµε απλά να βγάλουµε τη γραφειοκρατία από την εξίσωση και να κρατήσουµε µόνο τη χαρά της απόδρασης.

Θεωρείται travel trend για το 2024

Και ποιος δεν αγαπάει τις εκπλήξεις; Μια έξοδος σε ένα εστιατόριο που δεν είχαµε προγραµµατίσει ή ένα απρόσµενο δώρο ανεβάζουν αµέσως τη διάθεσή µας. Εποµένως, καµία έκπληξη δεν µας προκαλεί ότι το στοιχείο του µυστηρίου βρήκε τρόπο να «τρυπώσει» και στις travel συνήθειές µας. Το 2024, µάλιστα, οι ειδικοί του τουρισµού προβλέπουν ότι τα ταξίδια-έκπληξη θα εξελιχθούν σε κυρίαρχη τάση.

Σε έρευνα που διενήργησε η ταξιδιωτική πλατφόρµα Booking.com σε 33 χώρες και σε περισσότερους από 27.000 ταξιδιώτες, µε στόχο να αναδειχθούν οι νέες τάσεις, η εταιρεία συµπεραίνει ότι τα mystery trips θα µας απασχολήσουν πολύ φέτος, καθώς το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι προτιµά να κλείσει έναταξίδι έκπληξη όπου ο προορισµός θα παραµείνει κρυφός µέχρι την άφιξή του εκεί.

Σε σχετική µελέτη της πολυτελούς ταξιδιωτικής εταιρείας Wyndham Vacation Rentals αναφέρεται επίσης ότι το 67% των παραθεριστών βιώνει τεράστιο άγχος όταν σχεδιάζει ένα ταξίδι, λόγω της υπερβολικής πληροφορίας που πρέπει να διαχειριστεί. Επιπλέον, το 41% αγχώνεται όταν πρέπει να οργανώσει επισκέψεις και δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της διαµονής του σε έναν άγνωστο προορισµό.

Μετά την πανδηµία της COVID-19, η δηµοτικότητα των mystery trips παγκοσµίως αυξήθηκε καθώς οι ταξιδιώτες προσπαθούν να κερδίσουν τον χαµένο χρόνο. Το «άγνωστο» δελεάζει περισσότερο από ποτέ και εταιρείες όπως οι Jubel, The Vacation Hunt, Pack Up + Go και Surprise Me Trips βρήκαν τι είναι αυτό που επιθυµούν σήµερα οι ταξιδιώτες: την έκπληξη!

Πώς λειτουργεί ένα πακέτο Mystery Travel;

• Αν και η διαδικασία διαφέρει από ταξιδιωτικό γραφείο σε ταξιδιωτικό γραφείο, τα βασικά βήµατα είναι τα εξής:

• Επιλέγετε την ηµεροµηνία (έστω χοντρικά) που θέλετε να ταξιδέψετε.

• Δηλώνετε το επιθυµητό µπάτζετ του ταξιδιού σας.

• Συζητάτε µε το γραφείο για άλλες πιθανές προτιµήσεις και παραµέτρους.

Κάποια γραφεία µπορεί να σας αποκαλύψουν τον προορισµό µετά την κράτηση, εφόσον το ζητήσετε, αλλά τα περισσότερα διατηρούν το πέπλο του µυστηρίου µέχρι την ηµέρα της αναχώρησης. Όσον αφορά το κόστος, τουλάχιστον µία από τις εταιρείες που βρήκαµε (η Cluventure) έχει σταθερές τιµές για κανονικά και πολυτελή πακέτα, ενώ άλλα ταξιδιωτικά γραφεία σάς επιτρέπουν να ορίσετε εσείς τον προϋπολογισµό. Σε κάθε περίπτωση, τα ταξίδια µπορεί να είναι έκπληξη, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι προγραµµατίζονται στην τύχη. Κάθε πακέτο λαµβάνει υπόψη τις προσωπικές σας προτιµήσεις, σχετικά µε τον τρόπο που σας αρέσει να ταξιδεύετε, το κλίµα καθώς και τις δραστηριότητες που θα θέλατε να δοκιµάσετε.

Πού µπορώ να κλείσω ένα mystery trip;

Αν τα παραπάνω σας άνοιξαν την όρεξη για λίγο σασπένς στη ζωή σας, αυτές είναι µερικές από τις εταιρείες που αναλαµβάνουν ταξίδια-έκπληξη.