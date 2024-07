Η αστυνομία της Κένυας ανακοίνωσε πως «καμιά διαδήλωση» δεν πρόκειται να επιτραπεί στο κέντρο της πρωτεύουσας Ναϊρόμπι, μετά τις πολύνεκρες μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων εβδομάδων (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Thomas Mukoya).

«Καμιά διαδήλωση δεν πρόκειται να εγκριθεί στην κεντρική εμπορική συνοικία του Ναϊρόμπι και στα περίχωρά της μέχρι νεοτέρας διαταγής, για να εγγυηθούμε την ασφάλεια», ανέφερε ο Ντάγκλας Κάντζα, ο υπηρεσιακός αρχηγός της κενυατικής αστυνομίας, σε δελτίο Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Τετάρτη το βράδυ.

Στην ανακοίνωσή της η αστυνομία λέει πως πήρε την απόφαση αυτή διότι περιήλθαν σε γνώση της «αξιόπιστες πληροφορίες» σύμφωνα με τις οποίες «οργανωμένες ομάδες εγκληματιών σχεδιάζουν να εκμεταλλευτούν τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις».

Η χώρα της ανατολικής Αφρικής συνταράσσεται από μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, με έναυσμα κυβερνητικό σχέδιο για δυσβάστακτες αυξήσεις φόρων — εγκαταλείφθηκε —, οι οποίες αρχικά ήταν ειρηνικές, αλλά στην πορεία εκτραχύνθηκαν, με δεκάδες νεκρούς στα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν, σύμφωνα με, χρηματοδοτούμενο από το δημόσιο, φορέα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο πρόεδρος Ουίλιαμ Ρούτο προσπάθησε να ηρεμήσει την κατάσταση αποσύροντας το σχέδιο νόμου για τα δημοσιονομικά που περιλάμβανε τις αυξήσεις φόρων, αποπέμποντας την κυβέρνησή του κι υποσχόμενος μείωση του προσωπικού των κυβερνητικών υπηρεσιών.

Ωστόσο, μαζικές κινητοποιήσεις, παρότι λιγότερο ογκώδεις από αυτές του περασμένου μήνα, συνεχίζονται σ’ όλη τη χώρα. Σε πολλές προβάλλεται πλέον το αίτημα ο αρχηγός του κράτους να παραιτηθεί.

Redcross make their entry in Nairobi CBD with their ambulance emergency flags. pic.twitter.com/u1x0GsZr6U

Το κέντρο του Ναϊρόμπι ήταν επίκεντρο των διαδηλώσεων και διατυπώνονταν εκκλήσεις για νέα μεγάλη συγκέντρωση και πορεία προς το κοινοβούλιο σήμερα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας ακολουθεί μικρότερες κινητοποιήσεις στις αρχές της εβδομάδας, όταν υπήρξε μεγάλη ανάπτυξη των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων στο κέντρο.

Από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 50 άνθρωποι, ανέφερε προχθές Τρίτη η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κένυας (KNCHR), δημόσια ανεξάρτητη αρχή.

Nairobi CBD is not business as usual, yet Ruto is refusing to resign he wants to burn down the country to lead the ashes 🤔 pic.twitter.com/Bc83nj49J2

