Μετά την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ που αφορά την πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η Αριστερά ζητά την αναβολή της ψηφοφορίας που θα γίνει σε λίγες ώρες στο Ευρωκοινοβούλιο για την προεδρία της Κομισιόν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι Ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο, ψηφίζουν για την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κ. φον ντερ Λάιεν επιζητά την επανεκλογή της στην κορυφαία θέση της ΕΕ.

Ωστόσο το Δικαστήριο, την Τετάρτη το απόγευμα, την παραμονή δηλαδή της ψηφοφορίας, έκρινε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έδωσε «επαρκώς ευρεία πρόσβαση» στις συμβάσεις για τα εμβόλια Covid-19.

Το Δικαστήριο σημειώνει «μερική» άρνηση να αποκαλυφθούν οι δηλώσεις περί απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είχαν επιφορτιστεί με τη διαπραγμάτευση των αγορών αυτών με τις φαρμακευτικές εταιρίες. «Η Επιτροπή δεν έδωσε στο κοινό αρκετά μεγάλη πρόσβαση στα συμβόλαια αγοράς εμβολίων κατά της Covid-19», εκτιμά σε μια ανακοίνωση το δικαστήριο που εδρεύει στο Λουξεμβούργο.

«Οι ευρωβουλευτές της Αριστεράς ζητούν την αναβολή της επανεκλογής της κ. φον ντερ Λάιεν στην προεδρία της Επιτροπής, αφού το δικαστήριο έκρινε παράνομη την απόκρυψη πληροφοριών. Οι νομικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου πρέπει να αξιολογήσουν εάν η ψηφοφορία πρέπει να αναβληθεί», σημειώνει το Left, χαρακτηρίζοντάς την «ακατάλληλη για το αξίωμα».

Left MEPs urge postponing #vonderLeyen ‘s re-election as Commission President after the court ruled her withholding of information unlawful.

The 🇪🇺 Parliament legal services must assess whether the vote should be adjourned. #EPlenary #Transparencyhttps://t.co/8bX5bX5UVE pic.twitter.com/1ygRCwGtwu

