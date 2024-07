Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το φιλικό με την Μακάμπι Νετάνια (pic)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα τη Μακάμπι Νετάνια σε φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας ενόψει του Β’ προκριματικού του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μάριμπορ – Μπότεφ.

Ο Ντιέγκο Αλόνσο γνωστοποίησε την ενδεκάδα που θα παρατάξει, δίνοντας για πρώτη φορά φανέλα βασικού στον Μαξίμοβιτς, ενώ στον πάγκο βρίσκεται ο Ίνγκασον.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόβσκι, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Μαξίμοβιτς, Βιλένα, Μπακασέτας, Μαντσίνι, Τζούριτσιτς, Γερεμέγεφ

Our starting 11 for our last preseason friendly vs @Fcmn_il #Panathinaikos #Preseason24_25 #Paofc pic.twitter.com/usifzTb7Ia

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 18, 2024