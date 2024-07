Γιούσρα Μαρντίνι: Επέστρεψε και κολύμπησε για τους πρόσφυγες

Για πρώτη φορά έπειτα από εννέα χρόνια επέστρεψε στον τόπο που έμελλε να τη στιγματίσει. «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα επέστρεφα σε αυτό το νησί, καθώς οι αναμνήσεις εκείνου του ταξιδιού με στοιχειώνουν εδώ και χρόνια», λέει χαρακτηριστικά. Η Γιούσρα Μαρντίνι, μία από τις δύο αδερφές από τη Συρία που έγιναν σύμβολο δύναμης και ελπίδας για τους πρόσφυγες, επέστρεψε πριν από λίγες μέρες στη Μυτιλήνη και κολύμπησε μαζί με τους πρόσφυγες για καλό σκοπό.

«Η ανάμνηση της θαλάσσιας διαδρομής θα με ακολουθεί πάντα», έλεγε το 2019 η Γιούσρα σε βίντεο της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για την προσφυγική κρίση. Το 2015 ήταν μαθήτρια Λυκείου, με όνειρο να εκπροσωπήσει τη χώρα της σε διεθνείς αγώνες κολύμβησης.

«Αλλά ο πόλεμος στη Συρία τα άλλαξε όλα. Αφού αναγκαστήκαμε να αφήσουμε πίσω το σπίτι μας στην Νταραά, μαζί με τη μεγαλύτερη αδερφή μου Σάρα αποφασίσαμε να ταξιδέψουμε στην Ευρώπη. Καθώς φεύγαμε, η μικρότερη αδερφή μας, Σάγετ, γαντζώθηκε πάνω μας, ικετεύοντάς μας να μη φύγουμε», είχε δηλώσει.

«Είναι μια υπενθύμιση ότι μπορούμε να μετατρέψουμε τις πιο επώδυνες αναμνήσεις μας σε πράξεις συμπόνοιας και θάρρους»

Εκείνες τις ημέρες, η Σάρα και η Γιούσρα επιβιβάστηκαν σε ένα φουσκωτό βαρκάκι, μαζί με άλλα 18 άτομα, μεταξύ των οποίων οικογένειες με παιδιά. Σε αυτή τη σύντομη διαδρομή, όπως είχε πει, η μηχανή χάλασε, ο άνεμος φυσούσε πολύ δυνατά, το φως του ήλιου έσβηνε.

«Φωνάξαμε για βοήθεια, αλλά κανείς δεν ήρθε. Η Σάρα κι εγώ βουτούσαμε εναλλάξ στο νερό, για τουλάχιστον τρεις ώρες κολυμπούσαμε. Τελικά, η μηχανή πήρε ξανά μπροστά και καταφέραμε και φτάσαμε στην ακτή. Από τότε κάθε φορά που ακούω για ομάδες προσφύγων που πνίγονται στη θάλασσα θυμάμαι ξανά και ξανά εκείνες τις στιγμές», λέει.

Στα τέλη Ιουνίου, η Γιούσρα μαζί με άλλους 54 συμμετέχοντες κολύμπησαν 12 χιλιόμετρα κατά μήκος των ακτών της Μυτιλήνης, όση είναι και η απόσταση μεταξύ Τουρκίας και Λέσβου, ένα ταξίδι που κάνουν κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι αναζητώντας ασφάλεια.

«Φόρος τιμής»

«Πριν από εννέα χρόνια, η αδερφή μου και εγώ φτάσαμε στις ακτές της Λέσβου σε μια γεμάτη βάρκα. Κολυμπήσαμε για τρεισήμισι ώρες για να φτάσουμε, όπως χιλιάδες άλλοι πρόσφυγες που αναζητούν καταφύγιο κι ελπίδα. Σήμερα, μπορώ με υπερηφάνεια να πω ότι επέστρεψα στη Λέσβο, με ένα γλυκόπικρο συναίσθημα στο στομάχι μου, και κολύμπησα για άλλη μία φορά. Αυτή τη φορά, όχι από απελπισία, αλλά για καλό σκοπό», δήλωσε η Γιούσρα.

Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε, αυτό το κολύμπι συμβολίζει κάτι περισσότερο από μια απλή επιστροφή, «είναι ένας φόρος τιμής σε όλους εκείνους που πάλεψαν για τη ζωή τους και ένας φάρος ελπίδας για εκείνους που ακόμα αγωνίζονται. Είναι μια υπενθύμιση ότι μπορούμε να μετατρέψουμε τις πιο επώδυνες αναμνήσεις μας σε πράξεις συμπόνιας και θάρρους».

Το ταξίδι τής επιστροφής στη Λέσβο δεν ήταν καθόλου εύκολο για εκείνη. «Ανακίνησε ένα βαθύ… πηγάδι συναισθημάτων και φόβου, γνωρίζοντας ότι τόσο πολλοί έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να επιβιώσουν, λαχταρώντας μια ευκαιρία για μια φυσιολογική ζωή. Είμαι ευγνώμων στην αδερφή μου Σάρα που είχε το θάρρος να επιστρέψει στη Λέσβο πριν από χρόνια ως εθελόντρια. Η γενναιότητά της, η καλοσύνη της και το ακλόνητο πνεύμα της μου έδειξαν ότι μπορούμε πάντα να βρίσκουμε τρόπους να προσφέρουμε πίσω, ανεξάρτητα από το πόσο τρομακτικό μπορεί να φαίνεται το παρελθόν», έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγες ημέρες μετά τον αγώνα.

Σημειώνεται πως η εκδήλωση «Swim for Good» διοργανώθηκε από την οργάνωση Yoga and Sport With Refugees και το Butterfly by Yusra Mardini σε ακόμα έξι πόλεις στη Δανία, τη Γαλλία, την Ελβετία και τη Σιγκαπούρη. Η Γιούσρα είναι αθλήτρια και Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Το 2016 αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε Ζανέιρο ως μέλος της Ολυμπιακής Ομάδας Προσφύγων, ενώ το 2021 συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Φέτος, δεν θα συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ωστόσο θα βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα καλύπτοντας ενημερωτικά το μεγάλο αθλητικό γεγονός.

Υπενθυμίζεται πως η ιστορία των αδερφών Μαρντίνι έχει γίνει σειρά στο Netflix, ενώ η Σάρα, στις αρχές του περασμένου Ιανουαρίου, κρίθηκε – μαζί με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους – αθώα για κατασκοπεία στην υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης ERCI στη Λέσβο.

