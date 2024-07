«Εκτέλεσε» τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ, έγινε χαμός και ομολόγησε πως ήταν μεθυσμένη

Η ερμηνεία της Αμερικανίδας τραγουδίστριας της κάντρι Ίνγκριντ Άντρες στον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ σε αγώνα μπέιζμπολ δεν άργησε να γίνει viral και προκάλεσε αντιδράσεις καθώς δεν κατάφερε να «πατήσει» νότα.

Η Ίνγκριντ Άντρες άνοιγε το σόου στο Home Run Derby της Δευτέρας στο Άρλινγκτον του Τέξας και ο κόσμος δεν άργησε να εκφράσει το σοκ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Λυπάμαι πολύ, είμαι σίγουρη ότι η Ίνγκριντ Άντρες είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, αλλά αυτός ήταν ένας από τους χειρότερους εθνικούς ύμνους που νομίζω ότι έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου», ανέφερε ένας χρήστης στα social media.

«Όταν η μαμά σου λέει ψέματα πως είσαι σπουδαία τραγουδίστρια», ανέφερε χαρακτηριστικά άλλος χρήστης.

Wow. Ingrid Andress, the singer from the MLB HR Derby, said she was drunk when she sang the national anthem…

Pray for her as she checks into rehab 🙏🏼 pic.twitter.com/B1oug9CnYM

— Jon Root (@JonnyRoot_) July 16, 2024