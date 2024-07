Η Χαμάς μέσω του στελέχους και μέλους του πολιτικού γραφείου της, Εζάτ αλ-Ρισέκ διαψεύδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων που νωρίτερα μετέδωσε ότι διακόπηκαν οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, επικαλούμενο μέλος της παλαιστινιακής οργάνωσης.

«Ένας από τους στόχους της κλιμάκωσης κατά του έθνους μας από τον (σ.σ. πρωθυπουργό Μπενιαμίν) Νετανιάχου και την κυβέρνησή του είναι να μπλοκαριστεί ο δρόμος για μια συμφωνία που θα σταματήσει την επίθεση κατά του λαού μας και αυτό είναι σαφές σε όλους», αναφέρει η ανακοίνωση της Χαμάς.

Δείτε σχετική ανάρτηση από το Quds News Network που σχετίζεται με τη Χαμάς:

Member of the Political Bureau of Hamas, Ezzat al-Risheq:

⭕ «What was published by Agence France-Presse (AFP) and circulated by some media outlets regarding a decision by Hamas to halt negotiations in response to the massacre in al-Mawasi west of Khan Yunis has no basis of… pic.twitter.com/OSMHhOcSiM

— Quds News Network (@QudsNen) July 14, 2024