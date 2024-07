Ο ισχυρισμός του Ισραήλ ότι στοχοθέτησε ηγέτες της Χαμάς σε έναν σημερινό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Γάζα είναι «ψευδής», ανέφερε σε μια ανακοίνωσή της η παλαιστινιακή οργάνωση.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι στοχοθέτησε Παλαιστίνιους ηγέτες, με τον ισχυρισμό αυτό, να διαψεύδεται αργότερα», ανακοίνωσε η Χαμάς.

Από την αεροπορική επιδρομή στην αλ-Μαουάσι κοντά στην πόλη Χαν Γιουνίς στα νότια της Λωρίδας της Γάζας σκοτώθηκαν τουλάχιστον 71 Παλαιστίνιοι και τραυματίστηκαν άλλοι 289, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι στόχος της αεροπορικής επιδρομής ήταν ο Μοχάμεντ Ντέιφ, στρατιωτικός ηγέτης της Χαμάς.

Βίντεο από τις πρώτες στιγμές της επίθεσης στην αλ-Μαουάσι:

The initial moments of the horrific Israeli massacre in al-Mawasi this morning pic.twitter.com/Wgg547p0Q5

— Quds News Network (@QudsNen) July 13, 2024