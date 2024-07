Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανήγγειλε χθες Τρίτη την αποστολή επιπλέον συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του NATO στην Ουάσινγκτον.

«Η Ρωσία δεν θα νικήσει», διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σε πολυαναμενόμενη ομιλία του, εν μέσω των εντεινόμενων αμφισβητήσεων για το κατά πόσον ο Δημοκρατικός είναι σε θέση να συνεχίσει την εκστρατεία για την επανεκλογή του στην αναμέτρηση μέχρι την οποία απομένουν πλέον τέσσερις μήνες.

Συμμετείχε μαζί με άλλους ηγέτες —ή αντιπροσώπους τους— των 32 κρατών κρατών μελών του NATO σε τελετή για τα 75 χρόνια ύπαρξης της ατλαντικής συμμαχίας.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

NATO remains a bulwark of security. And that did not happen by accident.

Again and again, we stood behind our shared vision of a peaceful and prosperous world.

Here at this Summit, we’ll reaffirm that vision and ensure that NATO remains in the best position to achieve it. pic.twitter.com/7R3kzA5YlG

— President Biden (@POTUS) July 10, 2024