Ο απολογισμός των θυμάτων των ρωσικών βομβαρδισμών που εξαπολύθηκαν προχθές Δευτέρα στην Ουκρανία ανέρχεται πλέον σε 43 νεκρούς στις τάξεις των αμάχων, ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε κέντρο μελετών στην Ουάσιγκτον, στο περιθώριο της συνόδου του NATO (στη φωτογραφία από Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Reuters, επάνω, πτώματα ανασύρονται από συντρίμμια μετά από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο).

Η χθεσινή είχε κηρυχθεί ημέρα εθνικού πένθους στην Ουκρανία

«Σαράντα τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν» στις επιθέσεις, είπε ο κ. Ζελένσκι στην ομιλία που εκφώνησε στο Ινστιτούτο Ρόναλντ Ρέιγκαν, στην αμερικανική πρωτεύουσα, όπου διεξάγεται η σύνοδος του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

Ο κ. Ζελένσκι είχε δώσει νωρίτερα απολογισμό που έκανε λόγο για περίπου 40 νεκρούς, ανάμεσά τους 30 και πλέον στην πρωτεύουσα, όπου ρωσικός πύραυλος προκάλεσε καταστροφές σε νοσοκομείο παίδων.

Είπε ακόμη πως περίπου 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η χθεσινή είχε κηρυχθεί ημέρα εθνικού πένθους στην Ουκρανία, όπου το πλήγμα στο νοσοκομείο παίδων προκάλεσε σοκ και καταδικάστηκε έντονα από το Κίεβο και τους δυτικούς συμμάχους του, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Αντιαεροπορικά συστήματα

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι οι ΗΠΑ θα προμηθεύσουν στην Ουκρανία ένα σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, ενώ από ακόμη ένα έχουν υποσχεθεί η Γερμανία, η Ρουμανία και η Ολλανδία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ίδιας συνόδου στην Ουάσιγκτον.

Σ’ αυτά θα προστεθεί σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας SAMP/T που θα προμηθεύσει η Ιταλία.

Τα συστήματα αυτά θα «επιτρέψουν να προστατεύονται οι πόλεις, οι άμαχοι και οι στρατιώτες» της Ουκρανίας από τα ρωσικά πλήγματα, σύμφωνα με το κείμενο, που υπόσχεται εξάλλου ότι θα υπάρξει νέα ανακοίνωση, «αυτήν τη χρονιά», για την αποστολή επιπλέον συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας αμερικανικής κατασκευής.