Η χρήση εργαλείων που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη απασχολεί έντονα και τους ειδησεογραφικούς οργανισμούς με την Washington Post να εισάγει την AI μέσω ενός chatbot με επίκεντρο το κλίμα.

Πρόκειται για ένα πειραματικό εργαλείο που θα εμφανίζεται στην αρχική σελίδα της WP αλλά και στα άρθρα των συντακτών. Θα αξιοποιεί όλο το εύρος των ρεπορτάζ της ιστοσελίδας για να απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, τη βιώσιμη ενέργεια και άλλα.

Το εργαλείο της WP θα αντλεί πληροφορίες από το site και θα απαντά για την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, τη βιώσιμη ενέργεια

Μερικές από τις ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε στο chatbot είναι: «Πρέπει να πάρω ηλιακούς συλλέκτες για το σπίτι μου;» ή «Πού στις ΗΠΑ η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει ταχύτερα;».

Όπως και τα άλλα chatbot τεχνητής νοημοσύνης που έχουμε δει, στη συνέχεια θα προσφέρει μια περίληψη χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες στις οποίες έχει εκπαιδευτεί. Θα αναζητά πληροφορίες μέσα από ένα μεγάλο εύρος άρθρων της Washington Post που εξειδικεύονται στα θέματα κλιματικής αλλαγής – από την έναρξη του τμήματος το 2016 – για να απαντήσει σε ερωτήσεις.

«Έχουμε πολλά καινοτόμα και πρωτότυπα ρεπορτάζ», δήλωσε ο Vineet Khosla, επικεφαλής τεχνολογίας της Washington Post, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο The Verge. «Κάπου, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνιου του ρεπορτάζ που έχουμε κάνει, υπάρχει μια απάντηση», σημείωσε.

Πώς λειτουργεί, από που αντλεί πληροφορίες

Κάτω από την απάντηση του επονομαζόμενου «Climate Answers» θα βρείτε συνδέσμους προς τα άρθρα που χρησιμοποίησε το chatbot για να παράγει την απάντησή του, μαζί με το σχετικό απόσπασμα από το οποίο άντλησε τις πληροφορίες του.

Το εργαλείο βασίζεται σε ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο από την OpenAI, αλλά η Washington Post πειραματίζεται επίσης με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης από την Mistral και το Llama της Meta.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με την πιθανότητα παραπληροφόρησης, ο Khosla δήλωσε ότι η «Climate Answers» δεν θα δώσει απάντηση σε ερωτήσεις για τις οποίες δεν έχει απάντηση. «Σε αντίθεση με άλλες υπηρεσίες απαντήσεων, εμείς πραγματικά το εκπαιδεύουμε να επαληθεύει την είδηση» δήλωσε ο Khosla.

Η Washington Post δεν είναι το μόνο ειδησεογραφικό πρακτορείο που βασίζεται στο αρχείο πληροφοριών του για να τροφοδοτήσει ένα AI chatbot. Τον Μάρτιο, οι Financial Times άρχισαν να δοκιμάζουν το Ask FT, ένα chatbot που οι συνδρομητές μπορούν να χρησιμοποιούν για να παίρνουν απαντήσεις σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το ρεπορτάζ του πρακτορείου. Άλλοι εκδότες, όπως οι News Corp, Axel Springer, Dotdash Meredith, και το The Verge της μητρικής εταιρείας, Vox Media, έχουν προχωρήσει σε συνεργασίες αδειοδότησης με το OpenAI.

Η Washington Post έχει σταδιακά αναπτύξει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και έχει επίσης αναπτύξει περιλήψεις με τεχνητή νοημοσύνη για ορισμένα άρθρα της. Παρόλο που το νέο chatbot τη WP είναι σε θέση να απαντά προς το παρόν μόνο σε ερωτήσεις σχετικές με το κλίμα, ο Khosla δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επέκτασής του και σε άλλα θέματα που καλύπτει η έγκυρη εφημερίδα.