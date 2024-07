Βίντεο-έπος: Ο Τόνεϊ παίζει βελάκια, μπάσκετ και… διαβάζει χωρίς να βλέπει (vid)

Ένα τρομερό βίντεο με πρωταγωνιστή τον Άιβαν Τόνεϊ έφτιαξε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας. Ο επιθετικός της Μπρέντφορντ έγινε viral για τον τρόπο, που εκτελεί τα πέναλτι, αφού 28χρονος άσος συνηθίζει να μην κοιτάει την αντίπαλη εστία στη «ρώσικη ρουλέτα».

Συγκεκριμένα, στον προημιτελικό με την Ελβετία, που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, οι παίκτες του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ ευστόχησαν και στα πέντε πέναλτι, ενώ ο Πίκφορντ έπιασε την εκτέλεση του Ακάντζι. Μεταξύ των «πέντε» ήταν και ο Άιβαν Τόνεϊ, ο οποίος, όμως, κοιτούσε αλλού καθώς σούταρε!

Η αγγλική ομοσπονδία, λοιπόν, ανέβασε ένα χιουμοριστικό βίντεο, στο οποίο ο Άγγλος φορ παίζει μπάσκετ, βελάκια, ακόμη και Σκορ 4, χωρίς να βλέπει! Υπάρχει, μάλιστα και σκηνή, όπου διαβάζει και ένα βιβλίο κοιτώντας αλλού.

Memes, memories and much more 😍@IvanToney24 is the latest #ThreeLions player to visit the Diary Room! pic.twitter.com/qXbA5G9SB0

— England (@England) July 8, 2024