Επεισόδια, ορισμένα σοβαρά, ξέσπασαν στο περιθώριο συγκεντρώσεων στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας μετά τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη χώρα, τις οποίες κέρδισε κάνοντας την έκπληξη η συμμαχία της αριστεράς Νέο Λαϊκό Μέτωπο (NFP), σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ινστιτούτων δημοσκοπήσεων.

Πολλά καταστήματα και τράπεζες στο κέντρο του Παρισιού είχαν αμπαρώσει τις βιτρίνες και τα παράθυρά τους

Very violent clashes erupt at Place de la République. Police charges east of the square as masked gangs provoke police. Street furniture on fire, fireworks, and projectiles thrown. #Paris #PlaceDeLaRepublique #Clashes #Police pic.twitter.com/VLU2AiRlHa — Pakistani Index (@PakistaniIndex) July 7, 2024

Στο Παρίσι, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Place de la République, στο κέντρο της πρωτεύουσας, για να γιορτάσουν τη νίκη της συμμαχίας της αριστεράς στις πρόωρες εκλογές, καθώς διέψευσε τα προγνωστικά που ήθελαν την ακροδεξιά παράταξη Εθνικός Συναγερμός (RN) να επικρατεί (ήρθε τρίτη).

France; Ongoing clashes in Paris between demonstrators and police near Place de la République the situation is tense. pic.twitter.com/5NRZ8DlmcT — GeoInsider (@InsiderGeo) July 7, 2024

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν χρήση δακρυγόνων, ενώ στήθηκαν επίσης φλεγόμενα οδοφράγματα.

🇨🇵⚡ Clashes between Left-Wing demonstrators and police intensify on Place de la République in Paris. pic.twitter.com/MLU71X5YRB — War Watch (@WarWatchs) July 7, 2024

«We won!» *burns down Paris* Never change, leftist scum pic.twitter.com/6NzEIeSqwn — 𝗡𝗶𝗼𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗴 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) July 7, 2024

Ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν είχε ανακοινώσει πως θα κινητοποιούνταν κάπου 30.000 αστυνομικοί χθες γι’ αυτόν τον λόγο, 5.000 στο Παρίσι και σε προάστιά του.

«Οι πάντες μισούν την αστυνομία»

Επεισόδια αναφέρθηκαν επίσης στη Λίλη (βόρεια) ανάμεσα σε ακροαριστερούς συγκεντρωμένους και αστυνομικούς, που έκαναν χρήση δακρυγόνων.

Στη Ρεν (δυτικά), συνελήφθησαν περίπου 25 άνθρωποι σε επέμβαση δυνάμεων επιβολής της τάξης με εξαρτύσεις αντιμετώπισης ταραχών εναντίον συγκεντρωμένων που φώναζαν συνθήματα όπως «οι πάντες μισούν την αστυνομία».

Clashes between left-wing activists and police also began in Paris. pic.twitter.com/dzMIuUxivk — S p r i n t e r F a m i l y (@SprinterFamily) July 7, 2024

Στη Νάντη, αστυνομικός τραυματίστηκε όταν διαδηλωτές του έριξαν κοκτέιλ μολότοφ, σύμφωνα με τον Τύπο. Διαδηλωτές εκτόξευσαν πυροτεχνήματα εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης, που έκαναν και σ’ αυτή την περίπτωση χρήση δακρυγόνων.

🇫🇷🔥📹 — 📰 CLPress: At 1 a.m. clashes continue in Paris around Place de la République after the celebrations of the NFP victory in the Legislative Elections in France 🔗 CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) pic.twitter.com/UgoQYPwFJl — Alex Kennedy (@therealmindman) July 8, 2024

Πηγή: ΑΠΕ