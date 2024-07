Μένει στο NBA ο Τάις – Συμφώνησε με τους Πέλικανς

Ο Ντάνιελ Τάις παρά το έντονο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει για 8η συνεχόμενη χρονιά στο NBA, καθώς συμφώνησε τη Δευτέρα (8/7) με τους Νιου Όρλιανς Πέλικανς για συμβόλαιο ενός έτους.

Ο Γερμανός σέντερ και πρωταθλητής κόσμου με την Εθνική ομάδα της Γερμανίας το περασμένο καλοκαίρι βρέθηκε στο στόχαστρο των πράσινων εδώ και καιρό όμως η επιθυμία του ήταν να παραμείνει στις ΗΠΑ και στην Νέα Ορλεάνη φαίνεται πως θα έχει και ρόλο και χρόνο μέσα στο ροτέισον μετά από την αποχώρηση του Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος υπέγραψε με τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Ο Τάις μετρά 7.4 πόντους (62.3% στο δίποντο, 33.1% στο τρίποντο, 71.8% στις βολές), 4.8 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά 19.1 λεπτά σε 373 αγώνες με τους Σέλτικς, τους Μπουλς, τους Ρόκετς, τους Πέισερς και τους Κλίπερς στο NBA.

Free agent C Daniel Theis has agreed on a one-year deal with the New Orleans Pelicans, sources tell ESPN. Theis, who’s entering his eighth NBA season, will lead Germany into the Summer Olympics. pic.twitter.com/fhOkSAHzoe

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 8, 2024