O Τζέραρντ Μπάτλερ βρήκε ξανά τον έρωτα – Όσα ξέρουμε για την σύντροφο του, Πένι Λέιν

Ο Τζέραρντ Μπάτλερ φέρεται να έχει βρει ξανά τον έρωτα με ένα εντυπωσιακό μοντέλο 25 χρόνια νεότερό του.

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός, 54 ετών, εντοπίστηκε να είναι αγκαλιά με τη σταρ του Sports Illustrated Πένι Λέιν, καθώς το ζευγάρι απολάμβανε μια βόλτα στο Primrose Hill.

Πριν από την Πένι, ο Τζέραρντ διατηρούσε σχέση με την επενδύτρια ακινήτων και σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων Μόργκαν Μπράουν

Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε η Sun, το ζευγάρι φαινόταν ευδιάθετο, καθώς και οι δύο έλαμπαν ενώ περπατούσαν, ενώ αργότερα οι δυο τους γέλαγαν σε μια τοπική παμπ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 𝐏 𝐄 𝐍 𝐍 𝐘 𝐋 𝐀 𝐍 𝐄 (@pennylaneisthename)

H Πένι Λέιν

Σύμφωνα με το προφίλ της, η Πένι ξεκίνησε το μόντελινγκ στα 16 της, αλλά η πίεση ήταν αφόρητη.

Αφού περιόρισε την ημερήσια πρόσληψη τροφής και ανέπτυξε μια ανθυγιεινή σχέση με την άσκηση, απομακρύνθηκε από την καριέρα της για να δώσει προτεραιότητα στην ψυχική και σωματική της υγεία και τελικά σπούδασε για να γίνει πιστοποιημένη σύμβουλος ολιστικής υγείας.

Όταν δεν ασχολείται με το μόντελινγκ, η Πένι απολαμβάνει τις υπαίθριες δραστηριότητες και τα extreme sports, όπως η οδήγηση αγωνιστικών αυτοκινήτων και η κολύμβηση.

Εργάζεται επίσης ως ηθοποιός και είχε έναν μικρό ρόλο στο franchise Justice League.

Το ζευγάρι ήταν on and off για μερικά χρόνια. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2014, όταν οι θαυμαστές τους εντόπισαν σε ραντεβού στην παραλία του Μαλιμπού. Το ρομάντζο τους όμως τελείωσε τον Μάρτιο του 2021, αφού προηγουμένως χώρισαν τον Αύγουστο του 2020.

Είχε πει τότε:«Εχασα ένα αγαπημένο πρόσωπο(…)και αυτό ήταν πολύ δύσκολο, πολύ πιο δύσκολο απ’ ό,τι νόμιζα».

*Με πληροφορίες από: Daily Mail