Η λεπτομέρεια στην παρουσίαση του Βεζένκοφ και το παράδειγμα του Πετρούσεφ (pics)

Οι Τορόντο Ράπτορς, ανακοίνωσαν επίσημα την απόκτηση του Σάσα Βεζένκοφ που μαζί με τον Ντέιβιον Μίτσελ ήταν μέρος του trade με τους Σακραμέντο Κινγκς.

Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συνάντηση ανθρώπων του Ολυμπιακού με τον Βούλγαρο φόργουορντ, προκειμένου να εκφράσουν το ενδιαφέρον του συλλόγου σε περίπτωση επιστροφής του στην Ευρώπη.

Ωστόσο, μία νέα… λεπτομέρεια στην ανακοίνωση της απόκτησης του Βεζένκοφ από τους Ράπτορς, έρχεται να ενισχύσει το σενάριο επιστροφής του στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα κατά την ανακοίνωση της απόκτηση των Σιντ και Μίτσελ οι άνθρωποι των Ράπτορς μέσω photoshop «ντύνουν» τους παίκτες με την φανέλα της ομάδας τους με τον αριθμό που επιλέγουν.

Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη στην περίπτωση του Βεζένκοφ που φαίνεται ελάχιστα με την φανέλα του Τορόντο και χωρίς να δείχνουν ποιον αριθμό επέλεξε -αν επέλεξε- για την επόμενη σεζόν. Μάλιστα κάτι τέτοιο συνέβη και στις περίπτωση του Φίλιπ Πετρούσεφ που ανακοινώθηκε από του Κλίπερς χωρίς αριθμό στην φανέλα και μετά από λίγες μέρες τον άφησαν ελεύθερο με τελικό προορισμό τον Πειραιά και τον Ολυμπιακό.

Welcome to the family, Sasha 🤝 pic.twitter.com/sHKVF6YMCM

— Toronto Raptors (@Raptors) July 3, 2024