Ανακοίνωσαν τον Βεζένκοφ οι Ράπτορς (pic)

Με μία… μεταμεσονύκτια δημοσίευση στα social media, οι Τορόντο Ράπτορς καλωσόρισαν στην ομάδα τον Σάσα Βεζένκοφ.

Στους Τορόντο Ράπτορς είναι πλέον τα δικαιώματα του Βούλγαρου φόργουορντ, μια ομάδα που μπορεί να του προσφέρει και χρόνο και ρόλο στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, ωστόσο δεν είναι σίγουρη η παραμονή του στην άλλη μεριά του Ατλαντικού.

Το trade που έστειλε τον Βεζένκοφ στο Τορόντο μαζί με τον Ντέιβιον Μίτσελ ολοκληρώθηκε και οι Ράπτορς ανακοίνωσαν την απόκτησή του. Παρόλα αυτά, μόνο σίγουρη δεν είναι η παραμονή του, αφού το όνομα του Σάσα είναι αυτό που μονοπωλεί τα μπασκετικά ρεπορτάζ σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο.

Πάντως, η ανακοίνωση των Ράπτορς μπορεί να σημαίνει πολλά αλλά και… τίποτα και να ήταν απλά μία τυπική κίνηση, ή η επισημοποίηση της μεταξύ τους συνεργασίας για την επόμενη -τουλάχιστον- σεζόν, που ο Βεζένκοφ έχει εγγυημένο συμβόλαιο (6.66 εκατομμύρια δολάρια).

Η ανακοίνωση:

Welcome to the family, Sasha 🤝 pic.twitter.com/sHKVF6YMCM

— Toronto Raptors (@Raptors) July 3, 2024