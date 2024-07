«Απόλυτη ανοησία» – Tο «Τέσσερις γάμοι και μια κηδεία» κατακρίθηκε από τους ίδιους τους ηθοποιούς του

Τριάντα χρόνια μετά την πρεμιέρα του, ο σκηνοθέτης Mike Newell θυμάται την ταινία «Τέσσερις γάμοι και μία κηδεία» (Four Weddings and a Funeral) ως ένα τρένο που έφτασε στον προορισμό του στην ώρα του, αφού βρέθηκε στα πρόθυρα εκτροχιασμού σχεδόν σε κάθε ενδιάμεσο σταθμό.

Ο βετεράνος σκηνοθέτης ήταν ιδιαίτερα ταπεινωμένος από τα πενιχρά 3 εκατομμύρια λίρες (3,8 εκατομμύρια δολάρια) που είχε στη διάθεσή του, τα οποία θεωρούσε εντελώς ανεπαρκή για να φτιάξει μια ρομαντική κομεντί που ήταν «πολύ φιλόδοξη, με δεκάδες χαρακτήρες και πέντε διαφορετικά περιβάλλοντα».

Κοιτώντας το κενό

Μέχρι την 30ή ημέρα των γυρισμάτων, ο Newell είχε ξεμείνει από την τελευταία του δεκάρα και δεν είχε ακόμη επιλύσει έναν από τους τέσσερις γάμους και μια ρομαντική κορύφωση που οραματιζόταν ως θεαματική, με την κάμερα να κοιτάζει τον Hugh Grant και την Andie MacDowell σε ένα βροχερό πλάνο από ψηλά καθώς έρχονται κοντά.

Αυτή η σκηνή – όπως και πολλές άλλες – δεν υπάρχει στην ταινία. Η ιδέα έπρεπε να αντικατασταθεί από μια πολύ φθηνότερη και πιο συμβατική διαδοχή λήψεων και αντιπαραβολών μεταξύ του MacDowell και του Grant, η οποία, παρ’ όλα αυτά, μελετάται σήμερα στις σχολές κινηματογράφου ως χαρακτηριστικό παράδειγμα κλασικής κατάληξης.

Η επιτυχία του «Τέσσερις γάμοι και μία κηδεία» απέδειξε επίσης ότι η βρετανική λαϊκή κωμωδία μπορούσε και πάλι να αποτελέσει ένα βιώσιμο παγκόσμιο εξαγώγιμο προϊόν

Οι ιστορίες επιτυχίας μπορεί να είναι απατηλές

Σήμερα, γνωρίζουμε ότι το «Τέσσερις γάμοι και μία κηδεία» προοριζόταν να πολλαπλασιάσει τη μέτρια αρχική του επένδυση επί 50 και να συγκεντρώσει εντυπωσιακά 245 εκατομμύρια δολάρια. Μετέτρεψε τον Hugh Grant σε αστέρι και την έντονη, πένθιμη Andie MacDowell στη νέα βασίλισσα των ρομαντικών κομεντί.

Και έβαλε επιτέλους την Kristin Scott Thomas στο χάρτη του Χόλιγουντ, καθώς και παρουσίασε ταλαντούχους ηθοποιούς δευτερευόντων ρόλων, όπως ο Simon Callow, η Charlotte Coleman και ο John Hannah, ενώ έδωσε νέα πνοή στην καριέρα του Mike Newell.

Είναι σημαντικό ότι μεταμόρφωσε τον σεναριογράφο της, Richard Curtis, σε ένα από τα βαριά ονόματα της βιομηχανίας, καθώς σάρωσε στα BAFTA, διαγωνίστηκε για τα βραβεία Όσκαρ και συναγωνίστηκε μερικές από τις καλύτερες ταινίες του 1994, όπως Pulp Fiction, Ed Wood, Shawshank Redemption, Natural Born Killers, Clerks, The Lion King και Forrest Gump.

Επίδειξη, σνομπισμός, σαρκασμός

Η επιτυχία του «Τέσσερις γάμοι και μία κηδεία» απέδειξε επίσης ότι η βρετανική λαϊκή κωμωδία μπορούσε και πάλι να αποτελέσει ένα βιώσιμο παγκόσμιο εξαγώγιμο προϊόν, και έκανε εφήμερη μόδα τις αδικαιολόγητες ιδιότητες όπως η επίδειξη, ο σνομπισμός και ο σαρκασμός, που γλυκαίνονταν με μια υγιή δόση ζαλάδας και κοινωνικής αμηχανίας.

Από εταιρικής άποψης, εδραίωσε το τεράστιο κύρος της εταιρείας παραγωγής Working Title και του ηπειρωτικού εταίρου της, του ολλανδικού διανομέα PolyGram, που σύντομα θα συναγωνιζόταν τα μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ.

«Κατά συρροή μονογαμικός»

Από τη στιγμή που συνέβησαν όλα αυτά – και ζυγίζοντας την ποιότητα της ταινίας, φαίνεται λογικό να συνέβησαν – τείνουμε να πιστεύουμε ότι ήταν αναπόφευκτο. Αρκεί όμως να διαβάσει κανείς τι λένε πρόσφατα ο Newell, ο Curtis, ο Grant και ο παραγωγός, ο Duncan Kenworthy, για την ταινία, καθώς συμπληρώνει 30 χρόνια από την κυκλοφορία της, για να διαπιστώσει ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της σαρδόνιας κωμωδίας δεν ήταν καθόλου σίγουροι ότι είχαν ένα γκανιάν κούρσας.

Λίγο πριν από την κυκλοφορία της ταινίας, ο Kenworthy αναρωτιόταν αν το πρωτότυπο σενάριο του Richard Curtis θα εξυπηρετούσε καλύτερα έναν σκηνοθέτη με λιγότερο αποπνικτική και πιο «σύγχρονη» πινελιά από τον Mike Newell, του οποίου τα διαπιστευτήρια έφταναν μέχρι τη σκηνοθεσία της Miranda Richardson στον Μαγεμένο Απρίλιο.

Ο Kenworthy ανησυχούσε επίσης για το γεγονός ότι το καστ δεν περιλάμβανε σημαντικούς αστέρες, πέρα από μια διάσημη αλλά αδικημένη Andie MacDowell- και ότι ο ρόλος του Charles, του χαρακτήρα που έκανε μόδα την έκφραση «κατά συρροή μονογαμικός», είχε πέσει στα χέρια του τότε απλά «πολλά υποσχόμενου» Hugh Grant, αφού πιο προφανείς επιλογές όπως ο Alan Rickman και ο Jim Broadbent έπρεπε να μπουν στο ράφι.

Έκανε εφήμερη μόδα τις αδικαιολόγητες ιδιότητες όπως η επίδειξη, ο σνομπισμός και ο σαρκασμός, που γλυκαίνονταν με μια υγιή δόση ζαλάδας και κοινωνικής αμηχανίας

«Χωρίς θανάτους ή τραυματισμούς»

Ο Curtis δεν ήταν απόλυτα ικανοποιημένος με τον Grant («Νόμιζα ότι ήταν πολύ όμορφος, πολύ νέος και πολύ στερημένος από το περίβλημα του εκλεκτού κυνισμού που οραματιζόμουν για τον Charles») και απογοητεύτηκε που η MacDowell, ιδίως μετά την επιτυχία της Ημέρας της Μαρμότας, είχε επιλεγεί ως αντικαταστάτρια της τελευταίας στιγμής της ηθοποιού Marisa Tomei, την οποία ο Curtis ήθελε για το ρόλο.

Η Tomei δέχτηκε τελικά τον ρόλο και σχεδίαζε να μετακομίσει στην Αγγλία την άνοιξη του 1993 για να αρχίσει να εργάζεται για την ταινία, αλλά ένα οικογενειακό ζήτημα την ανάγκασε να αλλάξει τα σχέδιά της.

Όσο για τον Newell, το κύριο μέλημά του, όπως εξήγησε σε μέσα ενημέρωσης όπως η Evening Standard, ήταν να ολοκληρώσει την ταινία στις έξι εβδομάδες που είχε προγραμματίσει «χωρίς θανάτους ή τραυματισμούς». Αυτό δεν ειπώθηκε στην πραγματικότητα ως αστείο, ή τουλάχιστον όχι εντελώς: ο Λονδρέζος σκηνοθέτης ισχυρίζεται ότι ο Hugh Grant και η Charlotte Coleman διακινδύνευσαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας σκηνής της οποίας η βαθμονόμηση ήταν τουλάχιστον τυχαία.

«Είδα ξαφνικά ολόκληρη την ταινία να καταρρέει μπροστά μου»

Η εν λόγω σκηνή αφορούσε τον Charles και τη Scarlett, οι οποίοι επρόκειτο να αργήσουν για την πρώτη από τις τελετές και αποφάσισαν να οδηγήσουν λίγα μέτρα προς τα πίσω για να κάνουν μια παράκαμψη, παρόλο που ένα φορτηγό έτρεχε προς το μέρος τους.

«Σε εκείνη τη σκηνή στον αυτοκινητόδρομο, για κάποιο λόγο, ο Hugh οδηγούσε πραγματικά. Δεν θα έπρεπε, αλλά οδηγούσε. Ήταν λίγα εκατοστά από το να κάνουν όπισθεν με πλήρη ταχύτητα σε ένα φορτηγό που ερχόταν κατά πάνω τους», δήλωσε ο Newell στον Guardian.

Ο Newell είχε μια στιγμή οδυνηρής διαύγειας κατά την οποία είδε τον εαυτό του να συνοδεύει τους ηθοποιούς στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, με τα γυρίσματα ακυρωμένα και μια επιστολή απόλυσης κάτω από το χέρι του. «Είδα ξαφνικά ολόκληρη την ταινία να καταρρέει μπροστά μου και αυτό που είχα κάνει ήταν να μηχανευτώ τον θάνατο του πρωταγωνιστή στον αυτοκινητόδρομο», είπε.

«Ένα είδος απόλυτης βλακείας»

Σε συνέντευξή του στο Ίδρυμα SAG-AFTRA, ο ίδιος ο Grant θυμήθηκε ότι οι πρώτες ιδιωτικές προβολές της ταινίας, με ένα δοκιμαστικό μοντάζ που προφανώς έπεισε τον Newell αλλά όχι τον Curtis ή τον Kenworthy, απέτυχαν: «Νόμιζα ότι τα είχαμε κάνει θάλασσα.

Όταν πήγαμε να δούμε ένα πρόχειρο μοντάζ, όλοι μας, εγώ, ο Newell, ο Curtis, οι παραγωγοί, πιστεύαμε ότι αυτή ήταν η χειρότερη ταινία που έχει γίνει ποτέ», είπε ο Grant. «Θα πάμε και θα μεταναστεύσουμε στο Περού όταν βγει, ώστε να μη μας βρει πραγματικά κανείς».

Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός Sam Neill εξηγεί στην αυτοβιογραφία του ότι ο καλός του φίλος Grant του είπε την άνοιξη του 1994 ότι μόλις είχε γυρίσει μια ταινία που ήταν «ένα είδος απόλυτης βλακείας». Φέρεται να περιέγραψε την ταινία ως «απόλυτη αηδία» και προέβλεψε σφοδρή κριτική καθώς και το άνευ όρων μίσος σχεδόν κάθε θεατή με ελάχιστα κριτήρια. «Φοβάμαι ότι δεν θα συνέλθω ποτέ από αυτό», φέρεται να είπε στον Neill.

Η στιγμή της αλήθειας

Ο Grant έκανε λάθος. Με κάποιο τρόπο, η ταινία διασώθηκε παρά τις αντιξοότητες στο τραπέζι του μοντάζ και παρουσιάστηκε με όλες τις τιμές τον Ιανουάριο του 1994, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance. Οι πρώτες κριτικές ήταν ενθουσιώδεις. Διαισθανόμενοι τις δυνατότητές της, η PolyGram και ο διεθνής διανομέας Rank Films επέμειναν να την κυκλοφορήσουν πρώτα στις ΗΠΑ, αν και σε περιορισμένες αίθουσες, σαν κάποιος που βουτάει το δάχτυλο του ποδιού του στον ωκεανό για να δοκιμάσει το νερό.

Στις 11 Μαρτίου κυκλοφόρησε σε πέντε αίθουσες στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες. Η επιτυχία της ήταν τόσο συντριπτική που δύο εβδομάδες αργότερα ξεκίνησε μια φιλόδοξη εκστρατεία μάρκετινγκ ύψους 11 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ταινία κατέληξε να προσγειωθεί πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο στα μέσα Μαΐου.

Μέχρι τον Αύγουστο, είχε συγκεντρώσει σχεδόν 100 εκατομμύρια δολάρια στο box office και είχε γίνει κάτι σαν φαινόμενο, ξεπερνώντας κωμωδίες όπως το Ace Ventura και το The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert. Μόνο το The Mask, που κυκλοφόρησε λίγο αργότερα, θα πλησίαζε, αλλά η ταινία του Jim Carrey είχε προϋπολογισμό 23 εκατομμύρια δολάρια.

Επιστράτευσαν τον Rowan Atkinson

Λέγεται συχνά ότι η αποτυχία είναι ορφανή και η επιτυχία έχει πολλούς γονείς. Ο Paul O’Callaghan, κριτικός κινηματογράφου του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου, πιστεύει ότι στην περίπτωση του «Τέσσερις γάμοι και μία κηδεία», το απρόσκοπτα πνευματώδες σενάριο του Curtis, η εμβληματική ερμηνεία του Grant, το εξαιρετικό καστ υποστηρικτών και το γεγονός ότι το soundtrack περιείχε το Love Is All Around των Troggs σε μια εκδοχή του σκωτσέζικου συγκροτήματος Wet Wet Wet, ήταν βασικά συστατικά της επιτυχημένης συνταγής.

Ο Curtis, ειδικότερα, δημιούργησε ένα αξιομνημόνευτο οικοσύστημα χαρακτήρων και ήξερε πώς να διανθίζει το σενάριό του με λαμπρές ατάκες και καυστικές παρατηρήσεις για τη ζωή, τον θάνατο, την αγάπη και τον γάμο.

Είχε επίσης την ευθυκρισία να επιστρατεύσει έναν παλιό συνεργάτη του, τον ηθοποιό Rowan Atkinson, για τη σκηνή με τον εκπαιδευόμενο ιερέα που ιερουργεί στον πρώτο του γάμο και δεν μπορεί να αρθρώσει περισσότερες από τέσσερις λέξεις με νόημα. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στα σενάρια των ταινιών Μαύρη Οχιά και Mr. Bean και ο σεναριογράφος θεωρούσε ότι ο κωμικός ήταν η καλύτερη ασφάλεια που θα μπορούσε να έχει η ταινία: ακόμη και αν αποδεικνυόταν καταστροφική, θα μπορούσαν πάντα να υπολογίζουν στους θαυμαστές του Atkinson για να τη δουν.

Με Damien Hirst και Tracey Emin γύρω τριγύρω

Για τον μουσικό και δημοσιογράφο πολιτισμού Bob Stanley, η επιτυχία μιας δημοφιλούς κωμωδίας θα εξαρτάται πάντα από τους παράγοντες του πλαισίου και την ικανότητά της να συντονίζεται με τη σύγχρονη κουλτούρα.

Στην περίπτωση του «Τέσσερις γάμοι και μία κηδεία», ο Stanley επισημαίνει ότι κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 1994, όταν ο νεαρός πολιτικά ανερχόμενος Tony Blair ανέλαβε την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, ένα συγκρότημα από το Μάντσεστερ, οι Oasis, κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, Definitely Maybe, και μια νέα αισθητική τάση, που ονομάστηκε Britart, εισέβαλε στις γκαλερί και τα μουσεία με κινητήρια δύναμη «κακόγουστα και εξωφρενικά νεαρά ταλέντα» όπως ο Damien Hirst και η Tracey Emin.

«Μη γίνεσαι γελοίος»

Σε αυτό το πλαίσιο των Νέων Εργατικών, της φιλικής αγγλικότητας, της εορταστικά πολεμοχαρούς τέχνης και της βρετανικής ποπ που είχε μια διεθνή προβολή παρά την αλαζονική της νησιωτικότητα, το «Τέσσερις γάμοι και μία κηδεία» πέτυχε απροσδόκητα το στόχο του, επειδή ήταν επίκαιρο και, επιπλέον, είχε ουσία, είχε ρίζες και είχε απόλυτο νόημα.

Εξ ου και ο θρίαμβός του, που αποδίδεται επίσης σε μια τραγική φράση, διασωθείσα από ένα ποίημα του W.H. Auden – «Ήταν ο Βορράς μου, ο Νότος μου, η Ανατολή μου και η Δύση μου» – και σε διαλόγους τόσο ξεκαρδιστικούς και αξιόπιστους όσο αυτός:

Charles. Πώς είστε, το όνομά μου είναι Charles.

Γέρος. Μη γίνεσαι γελοίος, ο Charles πέθανε πριν από 20 χρόνια!

Charles. Πρέπει να είναι ένας διαφορετικός Charles, νομίζω.

Γέρος. Μου λες ότι δεν ξέρω τον ίδιο μου τον αδελφό!

*Με στοιχεία από elpais.com