Μπορεί να μην έδωσαν την είδηση για το πότε θα μειώσουν τα επιτόκια ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ και η σιδηρά κυρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, που μετείχαν στο πάνελ του ετήσιου οικονομικού forum της ΕΚΤ, ωστόσο εξομολογήθηκαν τι είναι αυτό που τους κρατάει ξάγρυπνους τη νύχτα.

Και όχι ο πληθωρισμός δεν ήταν η απάντηση. Ο Πάουελ ανέφερε ως το νούμερο κίνδυνο τις κυβερνοεπιθέσεις με τη Λαγκάρντ να συμφωνεί μαζί του και να προσθέτει ότι η κλιματική κρίση την απασχολεί ιδιαίτερα σαν άνθρωπο και μετά σαν κεντρική τραπεζίτη.

Επιστρέφοντας στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής ο Πάουελ εμφανίστηκε ισορροπημένος, επαναλαμβάνοντας την πρόοδο που έχει κάνει η κεντρική τράπεζα στην επιβράδυνση των πληθωριστικών πιέσεων. «Τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι επιστρέψαμε στο μονοπάτι του αποπληθωρισμού» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «η Fed θα χρειαστεί περισσότερα στοιχεία σαν αυτά που έχουν ανακοινωθεί πρόσφατα» για να ξεκινήσει τη μείωση των επιτοκίων επαναλαμβάνοντας δηλαδή τη θέση που είχε αναπτύξει στην τελευταία συνέντευξη τύπου μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια σε υψηλό δυο και πλέον δεκαετιών.

