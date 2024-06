Αλλιώς τα λένε οι Ράπτορς: «Δεν φεύγει ο Βεζένκοφ»

Αλλιώς τα λένε στο ΝΒΑ για τον Σάσα Βεζένκοφ. Και το μόνο σίγουρο είναι πως δεν συμφωνούν ότι όλα έχουν πάρει κατεύθυνση για την επιστροφή του Βούλγαρου στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό.

O ρεπόρτερ Μάικλ Γκρέιντζ του Sportsnet, του κορυφαίου καναδικού μέσου με μεγάλη εξειδίκευση στα θέματα που αφορούν τους Ράπτορς έγραψε πριν από λίγο στο X –με αφορμή την φημολογία του τέλους του Βεζένκοφ από το ΝΒΑ- πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Και ότι η ομάδα του Τορόντο δεν έχει κατά νου να αφήσει τον Βούλγαρο ελεύθερο. «Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν, τα ρεπορτάζ περί αποχώρησης του Σάσα Βεζένκοβ από το NBA για να παίξει στην Ελλάδα δεν ισχύουν.

Ο πρώην παίκτης των Κινγκς έχει ακόμη έναν χρόνο στο συμβόλαιό του, οι Ράπτορς ελέγχουν τα δικαιώματά του και δεν δείχνουν διάθεση να τον αποδεσμεύσουν. Τον περιμένουν στην προετοιμασία τους.

Συνεχίστε ό,τι κάνατε» έγραψε ο Μάικλ Γκρέιντζ με μια σιγουριά που προφανώς και είναι κόντρα στα όσα ακούγονται τις τελευταίες ώρες στην Ευρώπη. Φυσικά μπορεί και οι δύο να έχουν δίκιο. Και το Τορόντο να θέλει να κρατήσει τον παίκτη και ο Βεζένκοφ να θέλει να φύγει για να επιστρέψει.

Το θέμα είναι αν ο Βεζένκοφ θα ανοίξει τα χαρτιά του στους Καναδούς. Αν δηλαδή θα τους ζητήσει να τον αφήσουν ελεύθερο τα επόμενα 24ωρα. Αυτή είναι μια «λεπτομέρεια» που προφανώς οι Ράπτορς δεν μπορεί να την ξέρουν.

Πάντως για να δώσουμε και μια άλλη διάσταση στην ιστορία, τα λεφτά της Ευρώπης είναι πλέον σίγουρα πολλά περισσότερα από εκείνα της Αμερικής για τον 28χρονο. Το Τορόντο είναι η πόλη με τη μεγαλύτερη φορολόγηση στο ΝΒΑ. Κάπως έτσι τα 6.658.536 δολάρια που προβλέπει το συμβόλαιο του Βεζένκοφ δεν είναι ούτε τα μισά από εκείνα που θα μπουν στον τραπεζικό λογαριασμό του (2.786.597) καθώς ουσιαστικά οι καθαρές αποδοχές δεν ξεπερνούν το 45% των μεικτών.

Αντίθετα στην Ευρώπη γράφουν ότι ο Ολυμπιακός του δίνει 4 εκατ ευρώ τον χρόνο. Και κυρίως: Για 4 χρόνια. Δηλαδή 16 εκατ ευρώ! Συμβόλαιο ζωής κόντρα στον έναν χρόνο εξασφαλισμένης συμφωνίας στην Αμερική. Προφανώς λοιπόν συμφέρει και οικονομικά πια τον Βεζένκοφ να γυρίσει αν ισχύουν τα παραπάνω ποσά.

So, according to those in position to know, reports that Sasha Vezenkov is leaving NBA to play in Greece are … not true. The former King has 1yr left on his NBA deal, Raptors control his rights, & have no intention of waiving him & expect to have him in training camp. Carry on.

