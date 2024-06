Τα βέλη προς τον Τζο Μπάιντεν, μετά την οδυνηρή ήττα που υπέστη κατά γενική ομολογία στο ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ, ήρθαν εξ οικείων.

«O Tζο Μπάιντεν είναι ένας καλός άνθρωπος και ένας καλός πρόεδρος. Τώρα όμως πρέπει να αποχωρήσει από την εκλογική κούρσα». Με αυτόν τον τίτλο ξεκινά ο «πολύς» Τόμας Φρίντμαν, opinion editor των Νew York Times, μια ιερεμιάδα για τη θλιβερή παρουσία του νυν προέδρου και εκ νέου διεκδικητή της προεδρίας των ΗΠΑ, στη χθεσινή τηλεοπτική αναμέτρηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Aφού δηλώνει «φίλος του Τζο Μπάιντεν», ο πολυβραβευμένος αρθρογράφος, παραδέχεται ότι έκλαψε βλέποντάς τον στο CNN και ότι ήταν η πιο οδυνηρή στιγμή που έχει ζήσει ποτέ σε αμερικανική προεκλογική εκστρατεία.

Ο πανικός στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών αποτυπώνεται στις αντικρουόμενες δηλώσεις των στελεχών τους μετά την εμφάνιση-πανωλεθρία του Μπάιντεν.

Όπως γράφει σε ανάλυσή του ο ανταποκριτής των N.Y. Times στον Λευκό Οίκο Πίτερ Μπέικερ , πληθαίνουν οι φωνές εντός των Δημοκρατικών που ζητάνε αντικατάσταση του Μπάιντεν από κάποιον νεότερο και πιο ικανό υποψήφιο, κάτι που όμως είναι δύσκολο να συμβεί την τελευταία στιγμή.

«Ο Μπάιντεν προσπαθούσε με το ζόρι να προφέρει τις ατάκες του, αποτυγχάνοντας να αντιπαρατεθεί σε έναν οξυδερκή αλλά ανέντιμο αντίπαλο», υπογραμμίζει ο αναλυτής. Συμφωνώντας να εμφανιστεί στο ντιμπέιτ, μάλιστα σχεδόν δύο μήνες πριν λάβει επισήμως το χρίσμα του υποψήφιου, ο Μπάιντεν ενώ έλπιζε να χτίσει ένα «μομέντουμ» για την προεκλογική του εκστρατεία και καθησυχάσει τις ανησυχίες των εκλογέων για το προχωρημένο της ηλικίας του. Τελικά κατάφερε το ακριβώς αντίθετο: Μετέτρεψε την ηλικία του σε κεντρικό θέμα συζήτησης.

«Ο Μπάιντεν πρόκειται να αντιμετωπίσει ένα κρεσέντο εκκλήσεων να αποχωρήσει», δήλωσε ένας βετεράνος στρατηγικός σύμβουλος των Δημοκρατικών που έχει υποστηρίξει σταθερά και δημοσίως τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ. «Ο Τζο είχε βαθιά κοιτάσματα αγάπης ανάμεσα στους Δημοκρατικούς. Αυτά τα κοιτάσματα έχουν πια στερέψει», υπογραμμίζει.

«Τα κόμματα υπάρχουν για να κερδίζουν», προσθέτει ο στρατηγικός σύμβουλος. «Αυτός ο άνθρωπος που βρέθηκε στην ίδια σκηνή με τον Τραμπ, δεν μπορεί να κερδίσει. Ο φόβος για τον Τραμπ κατέπνιξε την κριτική στον Μπάιντεν. Τώρα ο ίδιος φόβος θα τροφοδοτήσει τις εκκλήσεις για την παραίτησή του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Μάρκ Μπιούελ, εξέχων χορηγός του Τζο Μπάιντεν και του Δημοκρατικού Κόμματος, δήλωσε μετά το ντιμπέιτ ότι ο πρόεδρος πρέπει να σκεφτεί σοβαρά αν είναι το καλύτερο πρόσωπο για την προεδρική υποψηφιότητα. «Έχουμε χρόνο για να βάλουμε κάποιον άλλον εκεί μέσα;», αναρωτήθηκε.

Πρόσθεσε ότι δεν καλεί ακόμη τον Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί, αλλά ότι «η ηγεσία των Δημοκρατικών έχει την ευθύνη να πάει στον Λευκό Οίκο και να δείξει ξεκάθαρα τι σκέφτεται η Αμερική, γιατί εδώ διακυβεύεται η δημοκρατία και είμαστε όλοι ανήσυχοι».

Σύμφωνα με τον αναλυτή των ΝΥ Τimes, ο 78χρονος Ντόναλντ Τραμπ, φάνηκε να τα βγάζει πέρα στο ντιμπέιτ χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα, αραδιάζοντας το ένα ψέμα μετά το άλλο, χωρίς αποτελεσματικό αντίλογο. Εμφανίστηκε σίγουρος, αποφεύγοντας την υπερβολικά αυταρχική συμπεριφορά που τον είχε βλάψει κατά τη διάρκεια του πρώτου ντιμπέιτ με τον Μπάιντεν το 2020, αφήνοντας τον αντίπαλό του να «πνιγεί» στις δικές του ανεπάρκειες.

«Ενώ ο κ. Τραμπ κατά καιρούς φλυαρούσε, με δηλώσεις δαιδαλώδεις, δυσνόητες και εντελώς αναληθείς, το έκανε με δυναμισμό και αυτοποπεποίθηση, ικανές να καλύψουν τα λάθη του. Κατάφερε μάλιστα να παραμείνει στην «επίθεση», ακόμα και σε θέματα που κανονικά θα τον έφερναν σε μειονεκτική θέση, όπως τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου του 2021 (σ.σ. με την «έφοδο» των φανατικών Τραμπιστών στο Καπιτώλιο) και η άμβλωση».

»Ο κ. Μπάιντεν το μεγαλύτερο διάστημα βρισκόταν σε άμυνα, και είτε δεν χρησιμοποιούσε τις ατάκες που του είχε προετοιμάσει το επιτελείο του, είτε τις ψιθύριζε με τέτοιο τρόπο που μετά βίας ακούγονταν», σημειώνει ο ανταποκριτής της αμερικανικής εφημερίδας.

Μιλώντας με δημοσιογράφους μετά το ντιμπέιτ, ο Μπάιντεν ανέφερε ως δικαιολογία ότι είχε πονόλαιμο. Δήλωσε όμως ικανοποιημένος για την εμφάνισή του στο ντιμπέιτ. «Νομίζω ότι τα πήγαμε καλά». Ερωτηθείς σχετικά με τις ανησυχίες των Δημοκρατικών για την απόδοσή του και τις εκκλήσεις να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την κούρσα, είπε: «Όχι. Είναι δύσκολο να συζητάς με έναν ψεύτη».

Οι σύμβουλοι του Μπάιντεν είχαν στο παρελθόν διαψεύσει κατηγορηματικά τις φημολογίες περί αποχώρησης του προέδρου από την προεκλογική κούρσα. Μάλιστα έχουν απορρίψει κάθε τέτοια συζήτηση ως αβάσιμη, μολονότι ο Μπάιντεν εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις να υστερεί σημαντικά του Τραμπ, σε πολιτείες-κλειδιά για τη νίκη στις προεδρικές εκλογές. Σύμβουλοι και σύμμαχοι του κ. Μπάιντεν έχουν επανειλημμένα αμφισβητήσει τις δημοσκοπήσεις και έχουν επισημάνει ότι οι προβλέψεις για ήττες των Δημοκρατικών στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις αποδείχθηκαν υπερβολικές. Ένας από τους λόγους που επικαλέστηκαν για τη διεξαγωγή του πρόωρου ντιμπέιτ ήταν για να καταστήσουν σαφές στο εκλογικό σώμα ότι οι επιλογές του είναι μεταξύ Μπάιντεν και Τραμπ, και ότι δεν θα προταθεί κανένας άλλος υποψήφιος.

«Φίλοι μου, τα γεγονότα είναι ότι αν ο Τζο Μπάιντεν επρόκειτο να αποχωρήσει, θα το είχε κάνει εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε η Σάιμον Σάντερς, πρώην βοηθός της αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις. «Δεν είναι απλώς η γνώμη μου. Έτσι έχουν τα πράγματα. Οπότε όχι, δεν θα κάνει στην άκρη αύριο το πρωί. Είναι ο υποψήφιος, και υπάρχουν πολλοί Δημοκρατικοί που υποψιάζομαι ότι θα βγουν να τον υπερασπιστούν τις επόμενες ημέρες», συμπλήρωσε.

Το επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας του Μπάιντεν, έστειλε αμέσως μετά το ντιμπέιτ την Καμάλα Χάρις στο CNN για να μιλήσει εκ μέρους του προέδρου: «Ήταν μια αργή αρχή, αυτό είναι προφανές σε όλους», είπε. Επέμεινε όμως ο ότι ο Μπάιντεν μπορεί να φέρει εις πέρας τα καθήκοντα του προέδρου και το αποδεικνύει καθημερινά.

