Aspesi: Με έμπνευση από την Νότια Ιταλία

Το διαχρονικό brand Aspesi ακολουθεί καθαρές γραμμές συνδυάζοντας το σύγχρονο tailoring με υφάσματα υψηλής ποιότητας. Από το 1969 η κατασκευή και το design της Aspesi την καθιστά συνώνυμη με την ιταλική φινέτσα ενώ σε κάθε καινούρια συλλογή προστίθενται νέα στοιχεία διατηρώντας πάντα τον διαχρονικό της χαρακτήρα.

Η laid back αισθητική εμπνέει την συλλογή Άνοιξη Καλοκαίρι 2024 της Aspesi, με τα κλασικά print των χαβανέζικων πουκάμισων να αποτελούν άμεση αναφορά στα ‘70s. Τα iconic κομμάτια της Aspesi όπως τα πουκάμισα, τα ελαφριά νάιλον jacket και τα λινά κινούνται σε παστέλ και χακί αποχρώσεις, ενώ το λευκό και το μπεζ, χρώματα κατατεθέν του brand, προσθέτουν συνοχή στην παλέτα.

Στη συλλογή υπάρχουν επιλεκτικά ‘90s κομμάτια με έντονα χρώματα, silk slip φορέματα και ανάλαφρες καπαρντίνες. Το military στοιχείο που κυριαρχεί σε όλες τις συλλογές του brand συνδυάζεται εδώ με workwear σιλουέτες και ριγέ μοτίβα.

Τα εμβληματικά κομμάτια της Aspesi αποκτούν μια ανάλαφρη αίσθηση, διατηρώντας τις μίνιμαλ γραμμές, εμφανώς εμπνευσμένα από εικόνες της νότιας Ιταλίας. Διατηρώντας πάντα μια κλασσική αισθητική, τα ρούχα της συλλογής αναδεικνύουν την αυθεντικότητα και την μοναδικότητα του ατόμου που τα φοράει.

Build your timeless wardrobe with an Italian twist.

Πηγή: GRACE