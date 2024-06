Ο Μάικλ Τζάκσον ήταν καταχρεωμένος – Το υπέρογκο ποσό που χρώσταγε

Ο βασιλιάς της ποπ Μάικλ Τζάκσον είχε χρέη άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων τη στιγμή του θανάτου του το 2009 σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν μέσα στον μήνα.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, ο Μάικλ Τζάκσον χρωστούσε χρήματα σε περισσότερους από 65 πιστωτές την περίοδο του θανάτου του.

Όταν ο βασιλιάς της ποπ πέθανε στις 25 Ιουνίου 2009, από καρδιακή ανακοπή στο Λος Άντζελες στα 50 του χρόνια, είχε χρέη άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν την Παρασκευή 21 Ιουνίου και περιήλθαν στη γνώση του περιοδικού People.

Το βράδυ πριν από τον θάνατό του, ο Μάικλ Τζάκσον είχε μια εξάωρη πρόβα τζενεράλε στο Staples Center στο Λος Άντζελες για την εμφάνισή του στο This Is It στο Ο2 Arena του Λονδίνου.

Ως μέρος του πλάνου επιστροφής του, ο Μάικλ Τζάκσον είχε γράψει νέα τραγούδια και έκανε πολλές εξαντλητικές πρόβες για να τελειοποιήσει τις συναυλίες του που θα διαρκούσαν από τον Ιούλιο του 2009 έως και τον Μάρτιο του 2010.

Ωστόσο, δεδομένων των υπέρογκων εξόδων του, χρειαζόταν απεγνωσμένα χρήματα για να εξοφλήσει το χρέος του, ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

Ο ορκωτός λογιστής William R. Ackerman προσέφερε μια λεπτομερή ματιά στα οικονομικά του βασιλιά της ποπ. Ο Μάικλ Τζάκσον ξόδευε χρήματα σε φιλανθρωπικές δωρεές, δώρα, ταξίδια, έργα τέχνης και έπιπλα.

«Ξόδεψε πολλά χρήματα σε κοσμήματα» προσέθεσε ο William Ackerman στο δικαστήριο του Λος Άντζελες εκείνη την εποχή.

Ήδη από το 1993, ο Μάικλ Τζάκσον είχε συγκεντρώσει αυξανόμενα χρέη και μέχρι το 1998 όφειλε 140 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Από τον Ιούνιο του 2001 έως τον Ιούνιο του 2009, το χρέος του Μάικλ Τζάκσον αυξήθηκε κατά περίπου 170 εκατομμύρια δολάρια. Ο Ackerman κατέθεσε επίσης ότι το επιτόκιο στα δάνεια του βασιλιά της ποπ αυξανόταν επίσης με τα χρόνια.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Μάικλ Τζάκσον χρησιμοποίησε το μερίδιό του σε έναν κατάλογο τραγουδιών που περιελάμβανε επιτυχίες των Beatles ως εγγύηση για περίπου 270 εκατομμύρια δολάρια σε δάνεια από τη Bank of America.

«Ήθελε να δουν τη δουλειά του»

«Ήθελε οι άνθρωποι να δουν τη δουλειά του και να μη μιλάνε μόνο για τον τρόπο ζωής του» ανέφερε ο Randy Phillips, πρώην CEO της AEG Live, στο Rolling Stone το 2009.

«Ο Μάικλ ήταν ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος στο μάρκετινγκ. Οι άνθρωποι λένε ότι ήταν αδύναμος και υπό χειραγώγηση. Αλλά ήταν πανίσχυρος και χειριστικός. Ήταν έτοιμος. Ήθελε να καθαρίσει τα οικονομικά του. Ήταν έτοιμος να σταματήσει να ζει όπως ζούσε και να κερδίσει χρήματα ξανά».

Μετά τον θάνατό του, χρωστούσε περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια στον promoter των συναυλιών του AEG και υπήρχε ελάχιστη ελπίδα να δημιουργηθούν έσοδα από τα περιουσιακά του στοιχεία.

Ο δικηγόρος John Branca και το στέλεχος της A&R John McClain, μαζί με τους νομικούς τους συμβούλους Jonathan Steinsapir και Saul Ewing, ισχυρίστηκαν σε κατάθεσή τους τον Μάρτιο του 2024 ότι η περουσία του ήταν γεμάτη χρέη και στα πρόθυρα χρεοκοπίας όταν πέθανε ο Μάικλ Τζάκσον. Η αξία της περιουσίας του ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Μάικλ Τζάκσον είχε πάρα πολλές αγωγές σε εκκρεμότητα παγκοσμίως και περισσότερες από 65 αξιώσεις κατατέθηκαν, πολλές από τις οποίες οδήγησαν σε δικαστικές αγωγές.

Μετά τον θάνατό του, οι δικηγόροι των εκτελεστών χειρίστηκαν 15 αγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και βοήθησαν σε περισσότερες στην Ευρώπη και την Ιαπωνία, οι περισσότερες από τις οποίες ισχυρίζονται πως επιλύθηκαν ή διευθετήθηκαν ευνοϊκά.