Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας αποφάσισε χθες, Τρίτη, να αποποινικοποιήσει την κατοχή μαριχουάνας για προσωπική χρήση, σε μια κίνηση που είναι πιθανό να βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των φυλακών της χώρας.

Στο μέλλον, η κατοχή μικρών ποσοτήτων κάνναβης θα θεωρείται μόνο διοικητικό παράπτωμα και δεν θα έχει περαιτέρω νομικές συνέπειες, αποφάνθηκε το Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι δικαστές θα πρέπει τώρα να καθορίσουν μέσα στις ερχόμενες ημέρες τις συγκεκριμένες ποσότητες που θα εμπίπτουν στους νέους κανόνες.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου Λουίς Ρομπέρτο Μπαρόζο δήλωσε: «Δεν νομιμοποιούμε τη χρήση ναρκωτικών ούτε λέμε πως είναι κάτι καλό».

Αντιθέτως, πρόσθεσε, οι δικαστές είχαν στόχο να βρουν τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να αντιμετωπίσουν την «επιδημία» των ναρκωτικών στη Βραζιλία, καθώς προηγούμενες στρατηγικές απέτυχαν να μειώσουν την κατανάλωση και το λαθρεμπόριο των ναρκωτικών.

Brazil’s top court likely to decriminalise possession of marijuana for personal use https://t.co/G188sUuWRk

— Independent US (@IndyUSA) June 26, 2024