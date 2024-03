Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, δήλωσε σήμερα ότι «κανείς δεν θα έπρεπε να φυλακίζεται επειδή κάπνισε μαριχουάνα», σε μια συνάντηση που είχε με τον ράπερ Fat Joe και άλλους που αμνηστεύτηκαν για αδικήματα σχετικά με τη χρήση μαριχουάνας.

Η Χάρις επισήμανε ότι «υπερβολικά πολλοί άνθρωποι στάλθηκαν στη φυλακή για απλή κατοχή μαριχουάνας».

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που επιδιώκει την επανεκλογή του τον Νοέμβριο, προσπαθεί να προσελκύσει τους νέους ψηφοφόρους, ορισμένοι εκ των οποίων εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από τις νωθρές μεταρρυθμίσεις του στο θέμα αυτό.

Η Χάρις κάλεσε το υπουργείο Υγείας και το υπουργείο Δικαιοσύνης να επισπεύσουν την επανακατηγοριοποίηση της μαριχουάνας, χαρακτηρίζοντάς την λιγότερο επιβλαβή από ναρκωτικές ουσίες όπως η ηρωίνη.

«Η μαριχουάνα θεωρείται τόσο επικίνδυνο όσο η ηρωίνη και πιο επικίνδυνη από τη φεντανύλη, κάτι που είναι παράλογο, για να μην πω προφανώς άδικο», σχολίασε.

Happening Now: Tune in as I convene a roundtable conversation about marijuana reform with Fat Joe, Governor Andy Beshear, and individuals who have received pardons for prior marijuana convictions https://t.co/CA6Ej3WEA7

— Vice President Kamala Harris (@VP) March 15, 2024