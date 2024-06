Αυτή είναι η ομάδα που θέλει τον Χαραλαμπόπουλο (pic)

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος έχει ακουστεί ως υποψήφιος στόχος του Ολυμπιακού για την επόμενη χρονιά.

Ωστόσο η ομάδα που φέρεται να θέλει διακαώς τον Έλληνα φόργουορντ είναι από την Τουρκία. Αυτή δεν είναι άλλη από την Τουρκ Τέλεκομ, η οποία σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Λούκα Ντ’Αλεσάντρο, βρίσκεται εσχάτως σε διαπραγματεύσεις μαζί του η για να τον εντάξει στο έμψυχο δυναμικό της.

Τη σεζόν που ολοκήρώθηκε, ο 27χρονος Έλληνας διεθνής έπαιξε στο ιταλικό πρωτάθλημα φορώντας τη φανέλα της Ντινάμο Σάσαρι και σε 29 εμφανίσεις είχε κατά μέσο όρο 8,9 πόντους, 3,9 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ σε 25,2 λεπτά συμμετοχής ανά ματς, ενώ έχει κληθεί από τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Βασίλη Σπανούλη, για το προοoλυμπιακό τουρνουά.

Ο Χαραλαμπόπουλος έχει περάσει επίσης και από τις Βενέτσια, Φορτιτούτο Μπολόνια και Πεζάρο στην Ιταλία με ομολογουμένως αρκετά καλή παρουσία στο ιταλικό πρωτάθλημα.

