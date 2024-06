Βανδάλισαν τον τάφο του Ρότζερ Μουρ

Ένας θαυμαστής του Τζέιμς Μποντ που θέλησε να αποτίσει τα σέβη του στον Ρότζερ Μουρ βρέθηκε μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη που κάνει πλέον τον γύρο του κόσμου.

Ο τάφος του θρυλικού ηθοποιού του Τζέιμς Μποντ, όπως μεταδίδει το TMZ, έχει βανδαλιστεί από αγνώστους.

Ο θαυμαστής που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του δήλωσε πως σταμάτησε στο Cimetière de Monaco, ένα μικρό νεκροταφείο στο La Colle, στο Μονακό, και προσπάθησε να βρει τον τάφο του Ρότζερ Μουρ την περασμένη εβδομάδα.

Η σοκαριστική ανακάλυψη

Ενώ έψαχνε για ώρα τον χώρο ταφής του, ανακάλυψε αργότερα ότι ο τάφος του Ρότζερ Μουρ είχε υποστεί βανδαλισμό από αγνώστους.

Τράβηξε μάλιστα φωτογραφίες που τις μοιράστηκε με το TMZ για να το αποδείξει.

Roger Moore Grave Site Vandalized in Monaco, Shield Stolen https://t.co/rU9pUafEc7 — Errol McKinson (@McKinsonGallery) June 25, 2024

Ο θαυμαστής του δήλωσε στο ειδησεογραφικό μέσο ότι είναι σοκαρισμένος και εξοργισμένος που κάποιος βεβήλωσε τον τάφο στον οποίο βρίσκεται ο Ρότζερ Μου που υποδύθηκε με επιτυχία τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ.

Το TMZ επικοινώνησε με τους υπεύθυνους που δεν είχαν γνώση του περιστατικού, καθώς κανείς μέχρι τώρα δεν είχε αναφέρει τον βανδαλισμό.

Απευθύνθηκαν επίσης στους οικείους του Ρότζερ Μουρ για σχολιασμό, χωρίς ωστόσο να πάρουν κάποια απάντηση.

Υπενθυμίζεται πως ο Ρότζερ Μουρ ανέλαβε τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ από τον προκάτοχό του Σον Κόνερι και πρωταγωνίστησε σε επτά ταινίες του θρυλικού πράκτορα.

Ξεκίνησε με την ταινία «Live and Let Die» και ολοκλήρωσε τη θητεία του ως θρυλικού κατασκόπου με την ταινία «A View to a Kill».

Ο εμβληματικός Άγγλος ηθοποιός Ρότζερ Μουρ πέθανε το 2017 στα 89 του χρόνια.