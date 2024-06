Ο Κέβιν Μπέικον δεν έχει πάει ποτέ στα Όσκαρ από το 1983

Ο αγαπημένος ηθοποιός Κέβιν Μπέικον δεν έχει δώσει το παρών στα βραβεία Όσκαρ από το 1983.

Μιλώντας στο Entertainment Tonight, ο αγαπημένος ηθοποιός Κέβιν Μπέικον αναφέρθηκε στα βραβεία Όσκαρ από τα οποία απουσιάζει εδώ και 40 χρόνια.

Ο Κέβιν Μπέικον αποκάλυψε πως δεν έχει δώσει το παρών στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ από το 1983.

«Είναι τρελό. Το σκεφτόμουν πρόσφατα. Δεν έχω πάει ποτέ στα Όσκαρ από το 1983», ανέφερε χαρακτηριστικά. Θυμήθηκε μάλιστα πως τότε είχε βρεθεί στην απονομή λόγω του ρόλου του στην ταινία «Footloose».

Ο Κέβιν Μπέικον είχε αναδειχθεί τότε ως «το αγόρι της χρονιάς», οπότε η Ακαδημία τον κάλεσε για να απονείμει το Όσκαρ στον Τζέι Μπουκελχέιντε για το «The Right Stuff» στην κατηγορία Καλύτερου Μοντάζ Ήχου.

«Το Footloose ήταν αυτό που με εισήγαγε στον κόσμο του Χόλιγουντ, αν θέλετε να ξέρετε. Οπότε, αυτή ήταν μια μεγάλη χρονιά για μένα», υπογράμμισε.

