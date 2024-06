Διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία το: 9ο CAPITAL LINK MARITIME LEADERS SUMMIT – GREECE “Dashing Ahead – Leadership in Action”

Το «9th Capital Link Maritime Leaders Summit – Greece” με τίτλο “Dashing Ahead – Leadership in Action”, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, 2024, με φυσική παρουσία, στο Four Seasons, Astir Palace Hotel Athens, με μεγάλη επιτυχία συγκεντρώνοντας κοινό μεγαλύτερο των 1.200+ ατόμων, αποτελούμενο από κορυφαία στελέχη, κυβερνητικούς εκπροσώπους, εμπειρογνώμονες και ΜΜΕ, από τις μεγαλύτερες εταιρείες και Οργανισμούς τόσο της Ελληνικής ναυτιλίας όσο και από τα σημαντικότερα ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως, καθώς πολλοί ταξίδεψαν στην Ελλάδα για να επισκεφθούν την Έκθεση των Ποσειδωνίων. Το Συνέδριο αυτό αποτελεί κομμάτι των Ποσειδωνίων και εντάσσεται στην ατζέντα των εκδηλώσεων. Η θεματολογία με όλα τα κρίσιμα ζητήματα της ναυτιλίας τα οποία συζήτησαν κορυφαίοι παράγοντες, κατατάσσουν αυτό το Συνέδριο ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και σπουδαιότερα events που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων. To Φόρουμ διοργανώθηκε σε συνεργασία με την ABS και με το Nasdaq και το NYSE.

Το Φόρουμ τίμησε με την παρουσία και συμμετοχή του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Χρήστος Στυλιανίδης, ανοίγοντας τις εργασίες του Συνεδρίου και πραγματοποιώντας την Κύρια Ομιλία.

Στα πάνελ συζητήσεων συμμετείχαν οι μεγαλύτεροι εφοπλιστές και κορυφαίοι παράγοντες της Ελληνικής ναυτιλίας που εστίασαν στην ηγετική θέση της ναυτιλίας της Ελλάδας, στην εξελικτική πορεία, τους κύριους καθοριστικούς παράγοντες, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ναυτιλιακής αγοράς, σ΄ ένα ευρύ φάσμα. Έγινε ανασκόπηση των κύριων ναυτιλιακών αγορών, και αναλύθηκαν οι τάσεις στις αγορές της ενέργειας και των εμπορευμάτων, η μείωση των εκπομπών CO2 & Green Shipping, η ανανέωση του στόλου, οι επενδυτικές ευκαιρίες, η πρόσβαση σε κεφάλαια, ο αντίκτυπος της τεχνολογίας, οι επιχειρησιακές και κανονιστικές προκλήσεις και πολλά άλλα.