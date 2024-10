Οι must have κρέμες προσώπου για να κάνετε ένα αναζωογονητικό restart αυτό το φθινόπωρο

Το καλοκαίρι είναι πλέον μια γλυκιά, μακρινή ανάμνηση και το φθινόπωρο είναι έτοιμο να πρωταγωνιστήσει με τα ζεστά του χρώματα, τα φύλλα που πέφτουν και… το δέρμα μας να φωνάζει για βοήθεια. Ναι, γιατί με την αλλαγή της εποχής, ακόμα και η ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας σας – όχι μόνο η γκαρνταρόμπα σας – χρειάζεται ανανέωση.

Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να ανανεώσετε την υγεία του δέρματός σας με βαθιά ενυδάτωση, απολέπιση και στοχευμένες θεραπείες που θα αντιστρέψουν τις φθορές του καλοκαιριού και θα προετοιμάσουν το δέρμα σας για τον πιο κρύο, ξηρό καιρό του φθινοπώρου.

Δώστε στο πρόσωπό σας όλη τη φροντίδα που χρειάζεται για να προστατευτεί από την αφυδάτωση και την ξηρότητα. Ξεκινήστε επιλέγοντας πιο πλούσιες, πιο θρεπτικές φόρμουλες – σε σύγκριση με τις ελαφρύτερες υφές που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού – για βαθιά ενυδάτωση και θρέψη, προστατεύοντας τον φραγμό της επιδερμίδας σας από τις πτώσεις και τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

Δείτε πώς μπορείτε να αναζωογονήσετε το δέρμα σας με τις κατάλληλες κρέμες προσώπου γιατί η σωστή περιποίηση του είναι το κλειδί για να λάμπετε όλο το φθινόπωρο.

Kαι μην ξεχνάτε πως κάνοντας τις αγορές σας από το SHOPFLIX.gr έχετε δωρεάν μεταφορικά για όλα τα προϊόντα Υγείας και Ομορφιάς.

Αν η αλλαγή των εποχών δεν επηρεάζει μόνο το ημερολόγιο, αλλά αναπόφευκτα αρχίζει να φαίνεται και στο πρόσωπό σας, η κρέμα Προσώπου Shiseido Vital Perfection Uplifting & Firming εμπλουτισμένη με συστατικά που προάγουν την υγεία του δέρματος, βελτιώνει την υφή και τη λάμψη του προσώπου.

Ενισχυμένη με το πατενταρισμένο σύμπλοκο Prοpolift με υψηλή συγκέντρωση σε πολυφαινόλες πρόπολης και αμπελιού και φυτικό κολλαγόνο, η κρέμα Προσώπου Apivita Beevine Elixir Rich επαναφέρει την ισορροπία κολλαγόνων της νεανικής επιδερμίδας και προσφέρει εντατική αντιγηραντική φροντίδα.

Η συσφιγκτική κρέμα ημέρας Lift Integral περιέχει ενεργά συστατικά που συνδράμουν στη δομή του δέρματος, όπως το RNA τριαντάφυλλου και η μαύρη τουλίπα, βοηθά να απελευθερώσει την ομορφιά σας από τα «νεκρά κλαδιά» του χρόνου, ενώ παράλληλα θρέφει σε βάθος.

Και αν προτιμάτε να δώσετε νέα πνοή στο χρόνο αντί απλώς να τον σταματήσετε, η κρέμα Προσώπου L’Oreal Paris Revitalift Laser είναι η αναγεννητική αντιγηραντική κρέμα για εσάς.

Αν η επιδερμίδα σας είναι λιπαρή το Vinopure Skin Perfecting Mattifying Fluid είναι εμπλουτισμένο με οργανικό ροδόχορτο, πολυφαινόλες σταφυλιών και οργανικά αιθέρια έλαια, για να απορροφά το υπερβολικό σμήγμα προσφέροντας ματ αποτέλεσμα, ενώ βοηθά στη μείωση των ατελειών και βελτιώνει την υφή του δέρματος, αφήνοντας την επιδερμίδα φρέσκια και καθαρή.

Για 24ωρη ενυδάτωση επιλέξτε την κρέμα Προσώπου COSRX Advanced Snail 92 All In One 24ωρη ενυδάτωσης εμπλουτισμένη με 92% βλεννώδης έκκριση σαλιγκαριού. Μια κρέμα που προσφέρει ολοκληρωμένη λύση, αποκαθιστά και καταπραΰνει ερεθισμένη και ευαίσθητη επιδερμίδα μετά από εκρήξεις.

Ακόμα και τις κρύες μέρες του φθινοπώρου είναι απαραίτητη η αντηλιακή προστασία η κρέμα ενυδάτωσης Frezyderm Sensitive Red Skin CC Ημέρας με SPF30 με χρώμα και υψηλή αντηλιακή προστασία, είναι κατάλληλη για κάθε τύπο δέρματος. Προσφέρει επιπλέον κάλυψη της ερυθρότητας στο ευαίσθητο δέρμα.

Και τώρα που πλησιάζει η Black Friday είναι η κατάλληλη περίοδος για να ανανεώσετε τα προϊόντα ομορφιά σας.

Ό,τι και αν ψάχνετε για την περιποίηση προσώπου θα το βρείτε σε απεριόριστη ποικιλία στο SHOPFLIX.gr για να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει στη δική σας επιδερμίδα.

Κάντε τις αγορές σας από την πλατφόρμα και μην ξεχνάτε πως έχετε δωρεάν μεταφορικά για όλα τα προϊόντα Υγείας και Ομορφιάς