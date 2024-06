Μονόλιθος στη Νεβάδα έκανε την εμφάνισή του προκαλώντας ανησυχία στους ανθρώπους ανά τον κόσμο.

Το μυστηριώδες αντικείμενο στέκεται μόνο του στη μέση της ερήμου, στην κορυφή ενός λόφου, αντανακλώντας το φως του ηλίου λόγω της μεταλλικής του κατασκευής, τραβώντας φυσικά τα βλέμματα κάθε περαστικού.

Λίγο μετά την ανακάλυψή του, το Μητροπολιτικό Αστυνομικό Τμήμα του Λας Βέγκας (LVMP) έκανε μία σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Βλέπουμε πολλά περίεργα πράγματα όταν οι άνθρωποι πηγαίνουν για πεζοπορία, όπως το να μην είναι προετοιμασμένοι για τον καιρό, να μην έχουν μαζί τους αρκετό νερό… αλλά δείτε αυτό!

»Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης του Λας Βέγκας εντόπισε αυτόν τον μυστηριώδη μονόλιθο κοντά στο Gass Peak βόρεια της κοιλάδας. ΠΩΣ βρέθηκε εκεί πάνω;».

