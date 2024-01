Γαλαξίας: Εντοπίστηκε μυστηριώδες αντικείμενο – Τι μπορεί να είναι

Ένα τεράστιο, άγνωστο αντικείμενο εντοπίστηκε στον γαλαξία μας, με τους ερευνητές να πιστεύουν ότι είναι πιθανότατα ο πιο ογκώδης αστέρας νετρονίων που έχει παρατηρηθεί ποτέ ή η λιγότερο ογκώδης μαύρη τρύπα που έχει βρεθεί. Όπως και να έχει, θα σπάσει τα ρεκόρ και θα δοκιμάσει την κατανόησή μας για το σύμπαν.

Σύμφωνα με τον Independent ταν ένας αστέρας νετρονίων αποκτήσει υπερβολική μάζα, συνήθως με την ένωσή του με έναν άλλο αστέρα, θα καταρρεύσει. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει μετά από αυτό, αλλά πιστεύεται ότι μετατρέπονται σε μαύρες τρύπες.

Οι αστρονόμοι εκτιμούν ότι οι αστέρες νετρονίων πρέπει να έχουν 2,2 φορές τη μάζα του Ήλιου. Οι μαύρες τρύπες που ακολουθούν είναι πολύ μεγαλύτερες, με περίπου πέντε φορές μεγαλύτερη μάζα από τον Ήλιο.

Το ενδιάμεσο κενό είναι γνωστό ως «κενό μάζας μαύρης τρύπας». Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακριβώς ποια αντικείμενα θα μπορούσαν να γεμίσουν αυτό το κενό.

Το νεοανακαλυφθέν αντικείμενο φαίνεται να βρίσκεται στο χαμηλότερο άκρο του κενού, με περίπου 2,1-2,7 ηλιακές μάζες. Επομένως, οι αστρονόμοι αγωνίζονται να μάθουν τι είναι – αλλά ελπίζουν ότι ό,τι κι αν είναι θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμο για την κατανόηση αυτού του μυστηριώδους κενού.

«Οποιαδήποτε πιθανότητα για τη φύση του συνοδού είναι συναρπαστική», δήλωσε ο Μπεν Στάπερ, καθηγητής αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. «Ένα σύστημα πάλσαρ-μαύρης τρύπας θα είναι ένας σημαντικός στόχος για τον έλεγχο των θεωριών της βαρύτητας και ένας βαρύς αστέρας νετρονίων θα προσφέρει νέες γνώσεις στην πυρηνική φυσική σε πολύ υψηλές πυκνότητες».

Πώς εντοπίστηκε

Το αντικείμενο βρέθηκε σε τροχιά γύρω από ένα ταχύτατα περιστρεφόμενο πάλσαρ, περίπου 40.000 έτη φωτός μακριά, ανάμεσα σε ένα πυκνό σύνολο αστέρων. Οι αστρονόμοι μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν τη ρυθμική περιστροφή για να κατανοήσουν το αντικείμενο.

Οι πάλσαρ είναι αστέρες νετρονίων με ισχυρό μαγνητικό πεδίο που περιστρέφονται ταχύτατα γύρω από άξονα και καθώς τους παρατηρούμε από τη Γη καταγράφουμε αλληλουχία σχεδόν περιοδικών παλμών.

Το βρήκαν χρησιμοποιώντας το ραδιοτηλεσκόπιο MeerKAT, στη Νότια Αφρική. Το παρατήρησαν κατά τη διάρκεια μελέτης του NGC 1851, ενός σμήνους παλαιών άστρων που είναι τόσο σφιχτά στοιβαγμένα μεταξύ τους που αλληλεπιδρούν και μερικές φορές συγκρούονται.

Εντόπισαν παλμούς από ένα από τα αστέρια και διαπίστωσαν ότι πρόκειται για ραδιοπαλμικό αστέρι, το οποίο περιστρέφεται και εκπέμπει ακτίνες ραδιοφωτός μέσα στο σύμπαν. Αυτός ο χτύπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετρηθεί με ακρίβεια πόσο γρήγορα περιστρέφεται, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταλάβουμε πού βρίσκεται.

«Η αποκάλυψη της πραγματικής φύσης θα αποτελέσει σημείο καμπής για την κατανόηση των αστέρων νετρονίων, των μαύρων τρυπών και οτιδήποτε άλλο μπορεί να κρύβεται στο κενό μάζας των μαύρων τρυπών»

«Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με αυτό το σύστημα»

Αυτό τους επέτρεψε να συνειδητοποιήσουν ότι το αντικείμενο που περιφερόταν σε τροχιά μαζί με το πάλσαρ δεν ήταν απλώς ένα κανονικό αστέρι, αλλά τα εξαιρετικά πυκνά απομεινάρια ενός καταρρεύσαντος αστέρα. Μπόρεσαν να μετρήσουν τη μάζα του και διαπίστωσαν ότι βρισκόταν σε αυτό το μυστηριώδες κενό.

«Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με αυτό το σύστημα», λυπάται η Αρουμίνα Ντούτα, από το Ινστιτούτο Ραδιοαστρονομίας, Μαξ Πλανκ.

«Η αποκάλυψη της πραγματικής φύσης του συνοδού θα αποτελέσει σημείο καμπής για την κατανόηση των αστέρων νετρονίων, των μαύρων τρυπών και οτιδήποτε άλλο μπορεί να κρύβεται στο κενό μάζας των μαύρων τρυπών», περοσέθεσε

Τα ευρήματα αναφέρονται σε ένα νέο άρθρο με τίτλο «A pulsar in a binary with a compact object in the mass gap between neutron stars and black holes» (Ένα πάλσαρ σε συνδυασμό με ένα συμπαγές αντικείμενο στο κενό μάζας μεταξύ αστέρων νετρονίων και μαύρων τρυπών), που δημοσιεύεται στο περιοδικό Science.