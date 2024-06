O ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. και οι Garbage ή «ας προσποιηθούμε πως είναι όλα καλά»

Yπάρχει ένα τραγούδι της ροκ μπάντας Garbage που ταιριάζει κουτί στον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. μία εβδομάδα μετά τις εκλογές. Έχει τίτλο You Look So Fine (σε ελεύθερη μετάφραση «Δείχνεις να είσαι τόσο καλά») και καταλήγει στο τέλος με τον στίχο «let’s pretend happy end», το οποίο επίσης μεταφράζεται ως «ας προσποιηθούμε ένα ευτυχισμένο τέλος».

Οι εκλογές τελείωσαν και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επικρατεί αυτός ακριβώς ο διπολισμός στην αποτίμηση του αποτελέσματος. Στη μια πλευρά στέκεται ο Στέφανος Κασσελάκης και οι συν αυτώ που ναι μεν δεν πετάνε τη σκούφια τους από το αποτέλεσμα, ταυτόχρονα όμως περιγράφουν μια μελλοντική κατάσταση εντελώς ειδυλλιακή για το κόμμα, εκφράζοντας μια βεβαιότητα νίκης για τις επόμενες εθνικές εκλογές, η οποία ωστόσο στην παρούσα φάση δεν δείχνει να έχει κάποιο ισχυρό υπόβαθρο. Στην άλλη πλευρά βρίσκονται τα στελέχη που είτε βγαίνουν ανοιχτά και μιλούν ρεαλιστικά για το αποτέλεσμα, αποφεύγοντας διάφορες κορώνες και πανηγύρια, αλλά κι εκείνοι που είτε σιωπούν (κάτι που μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους) είτε κάνουν ανοιχτά λόγο για την ανάγκη συγκλίσεων, καταρρίπτοντας έτσι το αφήγημα για το «πόσο καλά δείχνει» ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο. Το ίδιο αφήγημα καταρρίφθηκε και κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας της Διεθνούς Διάσκεψης για την Ειρήνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που διοργάνωσαν από κοινού το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα και το Ίδρυμα του Ζόραν Ζάεφ. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Οι αριθμοί

Επειδή οι αριθμοί είναι πάντα αμείλικτοι, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχασε περισσότερες από 300.000 ψήφους σε σχέση με τις τελευταίες εθνικές εκλογές και περισσότερες από 700.000 σε σύγκριση με τις ευρωεκλογές του 2019. Το επιχείρημα της Κουμουνδούρου, «όλοι έχασαν» εν προκειμένω δεν είναι ό,τι καλύτερο, από τη στιγμή που υποτίθεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. θα ήταν το κόμμα που θα συγκέντρωνε σημαντικό μέρος της διαμαρτυρίας των πολιτών εις βάρος της κυβέρνησης. Αυτός εξάλλου ήταν ο στόχος. Κατά συνέπεια η σπουδή του Στέφανου Κασσελάκη να πει ότι «μειώσαμε τη διαφορά από τις 23 στις 13 μονάδες», δεν έχει κανένα πολιτικό έρεισμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε όπως ακριβώς έχασε και η ΝΔ, με τη διαφορά ότι δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει την πτώση του κυβερνώντος κόμματος. Πέραν των αριθμών, το αποτέλεσμα έχει και σημειολογικό χαρακτήρα, καθώς ήταν η πρώτη εκλογική μάχη όπου την ευθύνη των επιλογών την είχε αποκλειστικά η νέα ηγεσία. Όταν λοιπόν επί ένα χρόνο σχεδόν ο κόσμος κατακλύζεται από μηνύματα και δηλώσεις του τύπου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Στέφανο Κασσελάκη είναι ο μοναδικός που μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και καταλήγουμε στο 14,92%, τότε το όλο αφήγημα αρχίζει να μπάζει νερά.

Αποτίμηση