Τέιλορ Χιλ: Αποκαλύπτει τις δύσκολες στιγμές της αποβολής τη

Το αγγελάκι της Victoria’s Secret που είναι παντρεμένη με τον Ντάνιελ Φράιερ μίλησε στο podcast «On Purpose With Jay Shetty»

«Πριν από περίπου τρία χρόνια, είχα μια αποβολή. Δεν έχω μιλήσει ποτέ προηγουμένως για αυτό».

Στη συνέχεια, εξήγησε πως ήταν κάτι που το είχε μοιραστεί μόνο με την οικογένεια και τους καλούς της φίλους. «Ήταν μια πραγματικά πολύ περίεργη κατάσταση. Είχα σπιράλ, όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος. Δεν είναι ότι προσπαθούσα να κάνω παιδί», ανέφερε.

Πρόσθεσε επιπλέον: «Ήμουν αρραβωνιασμένη ακόμα με τον άντρα μου. Δεν σχεδιάζαμε να κάνουμε οικογένεια, δεν το κατάλαβα καν πώς έγινε».

«Μου είπαν ότι είμαι έγκυος, ενώ είχα σπιράλ και οι πιθανότητες να πάει καλά αυτή η εγκυμοσύνη ήταν 50-50. Ένιωθα μεγάλο άγχος. Ο Ντάνιελ (Φράιερ) ήταν στο Λονδίνο τότε, κολλημένος λόγω Covid-19 κι εγώ ήμουν μόνη μου. Στις έξι εβδομάδες, άκουσα την καρδιά του στο υπερηχογράφημα και αποφάσισα να γίνω μαμά στα 25 μου», είπε.

Taylor Hill Shares She Suffered «Devastating» Miscarriage After Getting Pregnant While Having an IUD https://t.co/GU86J9pTyI

June 18, 2024