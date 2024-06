Οι ρωσικές ειδικές δυνάμεις απελευθέρωσαν δύο δεσμοφύλακες και πυροβόλησαν και σκότωσαν έξι κρατούμενους που συνδέονταν με την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος και οι οποίοι τους είχαν συλλάβει ομήρους σε κέντρο κράτησης στη νότια πόλη Ροστόφ, ανέφεραν ρωσικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ, ορισμένοι από τους άνδρες είχαν καταδικαστεί για τρομοκρατία και κατηγορούνταν για σύνδεση με το Ισλαμικό Κράτος, το οποίο ανέλαβε την ευθύνη για μία φονική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών της Μόσχας τον Μάρτιο.

Οι έξι κρατούμενοι, ένας τους οποίους φορούσε στο κεφάλι κορδέλα με τη σημαία που χρησιμοποιείται από το Ισλαμικό Κράτος και φέρει αραβική επιγραφή, είχαν βγάλει σίδερα από παράθυρα και κατέβηκαν αρκετούς ορόφους με σχοινί προτού συλλάβουν ομήρους τους δεσμοφύλακες υπό την απειλή ενός μαχαιριού και ενός τσεκουριού.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι 112 του Telegram, ένας από αυτούς φαίνεται να κραδαίνει ένα μαχαίρι δίπλα σε έναν από τους δεμένους δεσμοφύλακες στο Ροστόφ επί του Ντον. Στις διαπραγματεύσεις με τις αρχές απαίτησαν ελεύθερη διέλευση ώστε να φύγουν.

Όμως οι ρωσικές ειδικές δυνάμεις αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν έφοδο στη φυλακή. Έντονα πυρά αυτόματων όπλων ακούγονταν σε πλάνα που μεταδόθηκαν από ρωσικά κανάλια στην εφαρμογή Telegram.

Meanwhile, in Russia, terrorists captured terrorists: in Rostov, six prisoners in a pre-trial detention center took guards hostage

rosZMI publishes a video with one of the prisoners, and the four others are called «ISIS terrorists» who were sentenced to a long term of… pic.twitter.com/8ITpZNBWHq

