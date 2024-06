Φονικές βροχοπτώσεις χτύπησαν τη Χιλή

Ισχυρές βροχές σε μεγάλο μέρος της Χιλής από προχθές Τετάρτη άφησαν πίσω έναν νεκρό και πάνω από 3.000 πληγέντες, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δημοσιοποίησαν οι αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η καταιγίδα περνά πλέον στην Αργεντινή (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Juan Gonzalez).

Οι βροχές, που συνοδεύονταν από σφοδρούς ανέμους, προκάλεσαν πλημμύρες και καταστροφές με 3.297 πληγέντες, στην πλειονότητά τους στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό της εθνικής υπηρεσίας πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών (SENAPRED).

Heavy rains in central and southern #Chile have resulted in one death and left 4,000 homeless, with thousands of homes damaged. The hardest-hit regions include Maule, Nuble, Biobio, and Araucania. pic.twitter.com/IVcrzlOc6Y

