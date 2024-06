Οι όροι του Πούτιν για να διαπραγματευτεί με την Ουκρανία – «Όχι» Ζελένσκι με αναφορά στον Χίτλερ

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε την Παρασκευή (14/6) ότι η Μόσχα θα προχωρούσε σε κατάπαυση του πυρός και θα ξεκινούσε ειρηνευτικές συνομιλίες μόνο εάν η Ουκρανία παραχωρούσε τέσσερις από τις κατεχόμενες περιοχές της και εγκατέλειπε την πρόθεση ένταξής της στο ΝΑΤΟ.

Ο Ρώσος ηγέτης περιέγραφε τους όρους του για να σταματήσει η στρατιωτική επίθεση πλήρους κλίμακας, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, μιλώντας την παραμονή μιας μεγάλης ειρηνευτικής συνόδου κορυφής στην Ελβετία, η οποία οργανώθηκε από την Ουκρανία και τους δυτικούς συμμάχους της.

«Τα ουκρανικά στρατεύματα πρέπει να αποσυρθούν πλήρως από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνσκ, τις περιοχές της Χερσώνας και της Ζαπορίζιας», ανέφερε ο Πούτιν σε τηλεοπτικό διάγγελμα προς τους Ρώσους διπλωμάτες στη Μόσχα.

Η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι προσάρτησε αυτές τις τέσσερις περιοχές το 2022, παρά το γεγονός ότι δεν είχε πλήρη έλεγχο σε καμία από αυτές.

