Ζιζέλ: Χώρισε με τον Χοακίμ Βαλέντε

Η Ζιζέλ και ο Χοακίμ Βαλέντε, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών από τα InTouch, Page Six και Daily Mail δεν είναι πλέον μαζί. Μάλιστα, η Daily Mail αναφέρεται σε πληροφορίες από πηγές, που θέλουν το 43χρονο μοντέλο και τον 34χρονο να έχουν δύο μήνες να βρεθούν.

Στην αρχή ήταν απλώς δύο καλοί φίλοι. Ο Βαλέντε ήταν ο προπονητής της και ήταν το 2022 όταν η Ζιζέλ είχε αναρτήσει το πρώτο κοινό τους βίντεο κατά τη διάρκεια μίας προπόνησης που έκαναν.

Η πρώτη φορά που τους απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός μαζί ήταν τον Νοέμβριο του 2022 στην Κόστα Ρίκα, λίγες εβδομάδες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της από τον Τομ Μπρέιντι.

Η ρήξη στη σχέση τους μαλλον επήλθε από τη έντονη δημοσιότητα.

«Τα φώτα της δημοσιότητας ήταν πάρα πολλά γι’ αυτόν. Ο Χοακίμ είναι ένας κανονικός τύπος. Δεν είναι συνηθισμένος σε όλη αυτή την προσοχή που έλαβε. Ο κόσμος άρχισε να τον ρωτάει αν αυτός ήταν ο λόγος του διαζυγίου τους. Το μισούσε αυτό», δήλωσε κοντινό άτομο του Βαλέντε.

