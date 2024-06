Η κυβέρνηση στη Γάζα λέει ότι 15.694 παιδιά έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο του Ισραήλ, ενώ 17.000 έχουν μείνει χωρίς γονείς.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους προειδοποιεί για την «καταστροφική πείνα» στη Γάζα, με 8.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών να υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στον θύλακα.

Στον βορρά της Λωρίδας, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο, τα τρόφιμα έχουν σχεδόν εξαντληθεί.

Η Χαμάς δηλώνει ότι έχει επιδείξει πλήρες θετικό πνεύμα στις προσπάθειες να επιτευχθεί συμφωνία με το Ισραήλ, ενώ ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι μερικά από τα αιτήματα της οργάνωσης δεν είναι υλοποιήσιμα.

Κλιμάκωση υπάρχει στις εχθροπραξίες ανάμεσα σε IDF και Χεζμπολάχ στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου.

Η Χιντ Χουντάρι μεταδίδει για το Al Jazeera από την Ντέιρ ελ-Μπάλαχ στην κεντρική Γάζα ότι:

«Οι άνθρωποι χρειάζονται τροφή. Οι άνθρωποι χρειάζονται κρέας. Τίποτα δεν είναι διαθέσιμο. Οι άνθρωποι μας λένε ότι ακόμη και τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα δεν είναι διαθέσιμα τώρα.

Μερικά φορτηγά με βοήθεια έχουν μπει και μεταφέρουν αλεύρι, αλλά δεν φτάνει σε όλους. Δεν καλύπτει τις ανάγκες 1,1 εκατομμυρίου Παλαιστινίων στην Ντέιρ ελ-Μπάλαχ αυτή τη στιγμή.

Οι άνθρωποι στα βόρεια τμήματα της Γάζας λιμοκτονούν επίσης. Οι άνθρωποι λένε ότι υπάρχει νέος λιμός, με πολλούς να μην μπορούν να βρουν τρόφιμα. Δεν υπάρχουν λαχανικά, ούτε φρούτα.

Η UNICEF λέει ότι τουλάχιστον 3.000 Παλαιστίνια παιδιά κινδυνεύουν από υποσιτισμό. Χθες, σύμφωνα με το νοσοκομείο Αλ-Άκσα, ένα οκτάχρονο κορίτσι πέθανε λόγω υποσιτισμού».

Οι μπουλντόζες του ισραηλινού στρατού κατέστρεψαν κτίρια και υποδομές στην πόλη Τζενίν και στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πλάνα από την Τζενίν δείχνουν ισραηλινές μπουλντόζες να σπρώχνουν μπάζα και συντρίμμια κατά μήκος κατεστραμμένων δρόμων.

Νωρίτερα αναφέραμε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν έναν Παλαιστίνιο καθώς εισέβαλαν στην Τζενίν. Οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σε τραυματιοφορείς καθώς προσπαθούσαν να προσεγγίσουν τον τραυματία και η κατάσταση της υγείας του είναι άγνωστη.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν πολλά κτίρια που χρησιμοποιούνται από τη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, στην πόλη Άιτα ας-Σαμπ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Πρόσθετες υποδομές της Χεζμπολάχ χτυπήθηκαν στην Αϊνάτα, τονίζουν οι IDF.

Εν τω μεταξύ, οι IDF λένε ότι οι σειρήνες που ήχησαν νωρίτερα σήμερα το πρωί στις πόλεις Κλιλ και Γεχιάμ στο βόρειο Ισραήλ ενεργοποιήθηκαν από έναν πύραυλο αναχαίτισης που εκτοξεύτηκε σε στόχο.

Αργότερα αποδείχθηκε ότι δεν ήταν κάτι επικίνδυνο.

Το Ισραήλ έχει εγκαταλείψει την πρακτική της χρήσης μικρότερων βομβών για την προειδοποίηση των αμάχων για επικείμενη επίθεση, γνωστή ως «roof knocking», στη Γάζα, διαπίστωσε ανεξάρτητη Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ (COI).

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, ταξίαρχος Ομέρ Τίσλερ, φέρεται να δήλωσε στις 11 Οκτωβρίου 2023: «Είμαστε σε πόλεμο. Όπου υπάρχει εχθρός και θέλουμε να τον εξοντώσουμε, δεν υπάρχει «roof knocking», ανέφερε η COI στην έκθεση που δημοσίευσε πρόσφατα.

Η επιτροπή διαπίστωσε επίσης ότι το Ισραήλ «(σ.σ. μετέτρεψε) ολόκληρα συγκροτήματα κατοικιών και γειτονιές σε ερείπια σε σχεδόν συνεχείς σφοδρούς βομβαρδισμούς» κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου του στη Γάζα μετά τις 7 Οκτωβρίου.

Αντί να χρησιμοποιήσουν όπλα «ακριβείας» σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, οι ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποίησαν «εκρηκτικά όπλα» όπως οι βόμβες MK84, οι οποίες «μπορούν να σχηματίσουν κρατήρα πλάτους έως 15 μέτρων και βάθους 11 μέτρων και μπορούν να διαπεράσουν έως και 38 εκατοστά μέταλλο ή 3,4 μέτρα σκυρόδεμα», αναφέρει η έκθεση της COI.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) δήλωσε ότι οι αναγκαστικοί εκτοπισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο κατέρριψαν και φέτος τα ρεκόρ, με τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και τις συγκρούσεις στο Σουδάν και τη Μιανμάρ να αναγκάζουν περισσότερους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

«Οι συγκρούσεις παραμένουν ένας πολύ, πολύ μεγάλος παράγοντας μαζικού εκτοπισμού», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Φίλιπο Γκράντι.

Στο τέλος του περασμένου έτους, 117,3 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν εκτοπιστεί παγκοσμίως, ανέφερε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην ετήσια έκθεσή της, με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) να υπολογίζει ότι μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2023, έως και 1,7 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι – περισσότερο από το 75% του πληθυσμού στη Γάζα – εκτοπίστηκαν από τον πόλεμο του Ισραήλ στην περιοχή, με τους ανθρώπους να αναγκάζονται να διαφύγουν πολλές φορές.

Οι ανταποκριτές του Al Jazeera Arabic έχουν επαληθεύσει και αναρτήσει βίντεο που δείχνει κομβόι με στρατιωτικά οχήματα του ισραηλινού στρατού να εισβάλουν στην κατεχόμενη πόλη της Δυτικής Όχθης, Ναμπλούς.

Η επιδρομή ακολούθησε συλλήψεις Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί, συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσφατης σύλληψης στην πόλη Καφρ αντ-Ντικ, που βρίσκεται δυτικά της πόλης Σαλφίτ. Τοπικές πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Wafa ότι Ισραηλινοί στρατιώτες συνέλαβαν έναν 22χρονο άνδρα μπροστά από ένα τζαμί στην πόλη.

Ένας νεαρός Παλαιστίνιος πυροβολήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια της νύχτας κατά τη διάρκεια συγκρούσεων όταν οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στη συνοικία Τζαμπριγιάτ στην πόλη Τζενίν.

Οι τροποποιήσεις που έχει ζητήσει η Χαμάς στην πρόταση κατάπαυσης του πυρός που παρουσίασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι «σημαντικές» και περιλαμβάνουν την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε την Πέμπτη στο Reuters ανώτερο στέλεχος της οργάνωσης.

Ο αξιωματούχος της Χαμάς πρόσθεσε ότι η οργάνωση απαιτεί να επιλεγεί ένας κατάλογος 100 Παλαιστινίων με μακροχρόνιες ποινές που θα απελευθερωθούν από τις ισραηλινές φυλακές, την άρση του ισραηλινού αποκλεισμού της Γάζας και τη δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης ανθρώπων και αγαθών στον θύλακα και τρεις «αλληλένδετες και συνεχείς φάσεις» εκεχειρίας.

Σύμφωνα με τη Haaretz, ο ισραηλινός στρατός απορρίπτει δημοσιεύματα ότι πραγματοποίησε μεγάλες επιθέσεις στην καθορισμένη «ασφαλή ζώνη» Αλ-Μαουάσι

Παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση έπληξε την ισραηλινή 99η Μεραρχία με ρουκέτες και βλήματα όλμων κατά μήκος του διαδρόμου Νετζαρίμ στην κεντρική Γάζα την Τετάρτη, ενώ μαχητές στη νότια Ράφα επιτέθηκαν στις εκεί ισραηλινές δυνάμεις με ρουκέτες και βλήματα όλμων.

Η τελευταία ενημέρωση για το πεδίο της μάχης από τις αμυντικές δεξαμενές σκέψης με έδρα τις ΗΠΑ, το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) και το Critical Threats Project (CTP), αναφέρει επίσης ότι η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) ενημερώθηκε ότι η δυτική Ράφα θα είναι ο επόμενος στόχος των ισραηλινών επιθέσεων.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει εκδώσει νέες εντολές εκκένωσης στη Ράφα, αναφέρουν οι ISW/CTP, αλλά ένας Παλαιστίνιος ακτιβιστής ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους της αλ-Αλάμ στη δυτική Ράφα «για στρατιωτική επιχείρηση μέσα στις επόμενες 24 ώρες».

Τρεις παλαιστινιακές οργανώσεις πραγματοποίησαν επίσης «έμμεσες επιθέσεις με πυρά» κατά του Ισραήλ από τη Γάζα την Τετάρτη, σύμφωνα με την έκθεση του ISW/CTP.

